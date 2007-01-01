Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калуге изменили расписание двух автобусов

Дмитрий Ивьев
03.10, 11:11
0 573
С субботы, 4 октября, по новому графику поедут автобусы №20 и №30, сообщили в управлении городского хозяйства.

Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Расписание автобуса № 20(л) «сквер Медицинских сестер Калуга-2» с 4 октября.

Отправление от остановки «сквер Медицинских сестёр»:

  • 6:20
  • 6:50
  • 7:20
  • 7:45
  • 8:00
  • 8:30
  • 9:05
  • 9:20
  • 10:25
  • 10:40
  • 11:20
  • 12:00
  • 12:35
  • 13:20
  • 13:45
  • 14:10
  • 14:40
  • 15:05
  • 15:30
  • 16:00
  • 16:25
  • 16:50
  • 17:20
  • 17:45
  • 18:10
  • 18:40
  • 19:15
  • 20:00
  • 21:10

Отправление от остановки «Калуга-2»:

  • 6:10 (без заезда в Анненки)
  • 6:55
  • 7:20
  • 7:50 (без заезда в Анненки)
  • 8:25
  • 8:40
  • 9:05
  • 9:45
  • 10:00
  • 11:05
  • 11:20
  • 12:00
  • 12:40
  • 13:10
  • 14:00
  • 14:25
  • 14:50
  • 15:20
  • 15:45
  • 16:10
  • 16:40
  • 17:05
  • 17:35
  • 18:00
  • 18:25
  • 18:50
  • 19:20
  • 19:55
  • 20:40
  • 21:55

Расписание автобуса № 30(л) «ст. Калуга-1 ст. Калуга-2» с 4 октября.

Отправление от ст. Калуга-1:

  • 20:20
  • 22:15
  • 23:20
  • 0:30
  • 2:50
  • 3:55
  • 5:55
  • 7:20 (через Анненки)

Отправление от ст. Калуга-2:

  • 21:30
  • 22:45
  • 23:50
  • 1:20
  • 3:25
  • 4:25
  • 6:35 (через Анненки)
  • 8:05 (через Анненки)

транспорт
Партнёрские новости
