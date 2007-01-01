В Калуге изменили расписание двух автобусов
С субботы, 4 октября, по новому графику поедут автобусы №20 и №30, сообщили в управлении городского хозяйства.
Пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.
Расписание автобуса № 20(л) «сквер Медицинских сестер Калуга-2» с 4 октября.
Отправление от остановки «сквер Медицинских сестёр»:
- 6:20
- 6:50
- 7:20
- 7:45
- 8:00
- 8:30
- 9:05
- 9:20
- 10:25
- 10:40
- 11:20
- 12:00
- 12:35
- 13:20
- 13:45
- 14:10
- 14:40
- 15:05
- 15:30
- 16:00
- 16:25
- 16:50
- 17:20
- 17:45
- 18:10
- 18:40
- 19:15
- 20:00
- 21:10
Отправление от остановки «Калуга-2»:
- 6:10 (без заезда в Анненки)
- 6:55
- 7:20
- 7:50 (без заезда в Анненки)
- 8:25
- 8:40
- 9:05
- 9:45
- 10:00
- 11:05
- 11:20
- 12:00
- 12:40
- 13:10
- 14:00
- 14:25
- 14:50
- 15:20
- 15:45
- 16:10
- 16:40
- 17:05
- 17:35
- 18:00
- 18:25
- 18:50
- 19:20
- 19:55
- 20:40
- 21:55
Расписание автобуса № 30(л) «ст. Калуга-1 ст. Калуга-2» с 4 октября.
Отправление от ст. Калуга-1:
- 20:20
- 22:15
- 23:20
- 0:30
- 2:50
- 3:55
- 5:55
- 7:20 (через Анненки)
Отправление от ст. Калуга-2:
- 21:30
- 22:45
- 23:50
- 1:20
- 3:25
- 4:25
- 6:35 (через Анненки)
- 8:05 (через Анненки)
