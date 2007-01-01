Калужские машины включат в перечень разрешенных для такси

Модели Haval и Tenet, производимые в Калуге, вошли в предварительный перечень автомобилей, которые могут быть допущены к работе в качестве такси в России. Об этом 2 октября сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

Окончательный список будет утверждён к 1 марта 2026 года - именно с этой даты вступает в силу закон о локализации такси. Документ требует, чтобы автомобили, работающие в сфере пассажирских перевозок, имели высокую долю российских компонентов или были выпущены в рамках специальных инвестиционных контрактов. При этом новые правила не будут распространяться на сервисы аренды авто с водителем.

Ранее Минпромторг опубликовал первоначальный перечень машин, отвечающих требованиям. В него вошли: Lada Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel; «УАЗ Патриот» и «Хантер»; Sollers SP7; электромобили Evolute (I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET, I-SPACE); Voyah Free, Dream, Passion, а также «Москвич-3», «Москвич-3е», «Москвич-6» и «Москвич-8».

Перечень обещают обновлять по мере появления новых моделей на российском рынке.