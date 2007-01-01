В Калуге укладывают асфальт на улице Кибальчича

О ходе работ в четверг, 2 октября, рассказал глава городской администрации Дмитрий Денисов.

- Это одна из 21 улиц Калуги, где в этом году обновлен изношенный слой дорожной одежды. До этого закончены работы на Телевизионной, Труда, маршала Жукова, - заявил чиновник. - Особое внимание уделяем нанесению термопластиковой разметки на обновленных участках - этот материал служит значительно дольше, что улучшает безопасность и удобство движения.

По его словам, отремонтированы также 100 дворов и межквартальных проездов из 130 запланированных. Остальные еще завершают.