Новость дня Авто и транспорт

Места установки дорожных камер назвали в Калуге

Дмитрий Ивьев
02.10, 15:08
Региональный центр безопасности дорожного движения уточнил информацию о перемещении стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.

Опубликован обновленный список мест, где будут работать камеры:

  • Подъезд к Калуге от трассы М3 «Украина», 8 км плюс 792 м (район поворота на Калугу-2),
  • Калуга, ул. Московская, в районе д. 225Б,
  • Калуга, ул. Набережная, в районе д. 6А,
  • Калуга, пересечение ул. Кибальчича и ул. Московской, д. 313,
  • Дорога Калуга – Медынь, пересечение с улицей Кутузова в поселке Полотняный Завод,
  • Калуга, пешеходный переход в районе ул. Кутузова, д. 27.

 Пока эти камеры еще не запущены.

