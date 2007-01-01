Места установки дорожных камер назвали в Калуге
Региональный центр безопасности дорожного движения уточнил информацию о перемещении стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
Опубликован обновленный список мест, где будут работать камеры:
- Подъезд к Калуге от трассы М3 «Украина», 8 км плюс 792 м (район поворота на Калугу-2),
- Калуга, ул. Московская, в районе д. 225Б,
- Калуга, ул. Набережная, в районе д. 6А,
- Калуга, пересечение ул. Кибальчича и ул. Московской, д. 313,
- Дорога Калуга – Медынь, пересечение с улицей Кутузова в поселке Полотняный Завод,
- Калуга, пешеходный переход в районе ул. Кутузова, д. 27.
Пока эти камеры еще не запущены.
