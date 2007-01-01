«Цены зашкаливают»: житель Калужской области потребовал проверить стоимость бензина в своем районе
В четверг, 2 октября, житель хутора Ново-Александровский в Спас-Деменском округе обратился с официальной жалобой. Он просит проверить законность цен на топливо в местных АЗС. По его словам, цены стали самыми высокими в районе. Сейчас стоимость литра бензина марки АИ-92 достигает 77 рублей. Мужчина просит проверить законность и обоснованность таких цен. Ранее на рост цен жаловались в Малоярославецком и Боровском районах, а также в городе Обнинск. https://www.kp40.ru/news/society/132043
