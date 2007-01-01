Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт «Цены зашкаливают»: житель Калужской области потребовал проверить стоимость бензина в своем районе
Авто и транспорт

«Цены зашкаливают»: житель Калужской области потребовал проверить стоимость бензина в своем районе

Евгения Родионова
02.10, 12:54
0 511
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 2 октября, житель хутора Ново-Александровский в Спас-Деменском округе обратился с официальной жалобой. Он просит проверить законность цен на топливо в местных АЗС. По его словам, цены стали самыми высокими в районе. Сейчас стоимость литра бензина марки АИ-92 достигает 77 рублей. Мужчина просит проверить законность и обоснованность таких цен. Ранее на рост цен жаловались в Малоярославецком и Боровском районах, а также в городе Обнинск. https://www.kp40.ru/news/society/132043

Новости по тегу
транспорт цены
Лента настроения
7 оценили
0%
0%
0%
29%
29%
43%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Imp0QTJydy9jZzF0QTZBQUc5b3ZLWkE9PSIsInZhbHVlIjoiZU9PWWpLR3JVd21qY0xyZVIyYnJGMGRacHhPelpZMElXREF3bFBUcEo0QW1xSXVqSnBoNUFyU1NFMTh4VUJ3dlZISGppUXVnc05zMzMveGt1Ui9sMEhmSlpEVmd5V1pLUGJkU3ZBcExhb1QybzdTajZYTlE4cGNvTDU4emtrWm9BR0lNRDB5eEhxekRHRFh1eTFmZXBnMGdtNjJwRzNHV0k2SG9PKzRKeW40TElLcDNockcwV3QwUnNvalJUcmJMNXlkY3BiMVlQZmpKTkpoUWlkZkJReXlmZ1dSMFdvSjdaUXVqYU1XSC8rTkdYME9JWE9ZU1RJUmppWHhKZ3hDbEx6d0trYitUdEMzU0VWUDVuM2tBYVpmR0tmTGppZGx3dXpWcVk5YWFvNzdLK2JDQ1VKRDZEazZvSlNvOWVPYWUwREtRQlRTRFFlakVqUTA3VHRuRE9pWm1qdTcvYXR5bDI2U0E4T3NIVWwyQSsyaWhiblVGeTdPT1VLQ2Z0T0o0Qk10SnIwQzlQMkt3amVCcUE3TVRCY01wcE5DcGR2ekZSRmRIdlg2ZHBzQUdtT3ZzbmJsejlsY01wQmN0WHhPUiIsIm1hYyI6IjJhYjFiZDI4MTQ5MWI2YjhiYWVlZGM0YjBkOThjYjk0ZmZkNjczZjE0ZjkzODkwYzdlN2UxOTliZTNiZDZlOGEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1MUzRZeFZMUGhaKzJEZXBSaG9JQkE9PSIsInZhbHVlIjoiRGEzK0dXaEVjVDNGajVSa0JqbXp3OWpIejFWRzNCZjFkbUhYK3A2WUN3d1FJaVhySVQwQjh0T1JDSXMxdzZkZUx6SU0vb3NORXdtRnljUnlUeWFjb0VwckNxbkNBWmdBT0pGRXVSdm95cUJHUzc1ejhqZXFsTW1WazBwb0dCVlFkTHl2cjlkdXdQZjFrOVlXUDlqRzM2bnJheWU2ZW5mTEhMdzB3cVFLQW43ZDlLL3Fkc2k4WkFCai9Lb1BDWmtZcGdWdU9jUytZc2xST1cxMXpsMlRHSFl4Tm5wUmxCOFp3L2p2OURMOUtIM213VXNvUTJTWS9PMTFWUXhCcmFqSG1LdForcVNqYjBaTFJUTmFPSTJ5NllLWU9RemZOaTVFN1BhL1hFZTNrb1pRdUl5SHRMMG0ycmNVYjNwOFVXL015c3hQK3pBQyt0SzZUY0R4VFVNWXJZakx4L0JtYTJWVDczWEFVMGJvdmM1REp4UlFzc0pxUjErd2hieXo2UFZTM1pwTWFmem5DQURsYjg2bU1NanRmM0FWYlpCd0FiaXRLRklxYTRUT25xMVBOcEJLUmFkRWpsRlVNZHpUc3VCUW92YUdmQmQvZHk4WnErTExtZVZncDBHTStqQkhYei9XR1BWTEFJMm5BOE5lRjlnSzEwMVo3dVRrRE1tOWMvTWVMYUM5WU5RNTY0RGwzSFdGZ3hHS0tyTG5NTFA2TGtuenpTRFdWTTRDYjY0NWdHclV0MjV4azB5M1VYd1pXVWFiTTZ6cStCSTBNK1dDcWFZdW85eTNYU21RZXJiVElzeDBXV2hEQzdHaEltV1ZvRnU0UFI0Smc5ZVFoUGU4S3Y5SSIsIm1hYyI6IjgyODQzMThmZWVmYzIwZjcyNjc3NzJhNzZjYzQ5MTFlZGY5NTk3NmI2NjI0NTRmN2Q3MTMyNTU1ZDc4NWNkN2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+