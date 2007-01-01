В Калуге дорожные камеры поставят на новые места
О предстоящих изменениях в четверг, 2 октября, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.
- Заключен государственный контракт на выполнение работ по перемещению стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Калужской области, - говорится в официальном комментарии.
Пока камеры еще не начали полноценно работать.
Опубликован следующий список:
- а/д М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной, подъезд к г. Калуге с ул. Привокзальная.
- Калуга ул. Московская при движении от пл. Московская.
- Калуга, в районе ул. Набережная, д. 21.
- Калуга, в районе пересечения ул. Кибальчича и ул. Московской д. 313.
- В районе пересечения а/д «Калуга-Медынь» км 32+830 с ул. Кутузова.
- Калуга в районе ул. Кутузова, д. 27.
