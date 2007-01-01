Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге дорожные камеры поставят на новые места
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге дорожные камеры поставят на новые места

Дмитрий Ивьев
02.10, 09:28
0 213
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

О предстоящих изменениях в четверг, 2 октября, сообщили в региональном Центре безопасности дорожного движения.

- Заключен государственный контракт на выполнение работ по перемещению стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Калужской области, - говорится в официальном комментарии.

Пока камеры еще не начали полноценно работать.

Опубликован следующий список:

  • а/д М-3 «Украина» Москва-Калуга-Брянск-граница с Украиной, подъезд к г. Калуге с ул. Привокзальная.
  • Калуга ул. Московская при движении от пл. Московская.
  • Калуга, в районе ул. Набережная, д. 21.
  • Калуга, в районе пересечения ул. Кибальчича и ул. Московской д. 313.
  • В районе пересечения а/д «Калуга-Медынь» км 32+830 с ул. Кутузова.
  • Калуга в районе ул. Кутузова, д. 27.

Новости по тегу
камеры
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkV3YjduMGgxU3I0cTI2VFJtOXBPOWc9PSIsInZhbHVlIjoiNjFyRllwbzUxMFVhZ0VSSE5MbnJ2MExNREQwRVExMjVOWGFZRDhibTBwa1I5VEw5QjlIdEU5a1d6YXg1dlFYSzhXRkg1L0FCYUxqUm80VkF2V3NqU2REV1ZhVjdmNTFQVU5XbWhSaVB5bUJUZjdYSmtFSkYwM2Z1U3BobHp2RUMwMnZRSlcvN0JWRVptK3NGMlpiNUM4MWN3cmR1K01MSUNtRGxmWkc5WDNEOUxnUkFzbXJnOXdDaHB1WllzZmRqdm9YUkZkbEpwTjZZZUc2bUcrU3VreUMxMk1wbitBTEFzbmZDZko0eXo3UHhvSkFjSklKMkxBK3NMUkk3dWUwRGxaZ0c5R2FDVUdLYmtyOTNxZXgzZE5iZmJWTGhqV1FEcmxnb2E1ZWlENXZWWDRhL0JpYnFOYURsdkRsTGlVdEV6Y09wV21HUzBXekZNOWFtRVVPZ2FLNjdpVkoyM2pjTktVZ2ZHYWg2YmVORUhaMklBUGc5MUVjYkhoWDVwTnZqNUF2YWxEazljWlByb3ROaFhnSkxDRGhMQzRKT2FiSTBiVWtJUUdyMEFhenNldE5Vb0dIL0NqSU0zNVMxS2JqeiIsIm1hYyI6IjZlMjM0OTFlMzA3MGM0NDdjMzQyYmIxNmY5ZGQ0NWI5ZGY4NmZkOTI5ZTczYTgwMjcyNmEyZDQ0NGM0ZDU5ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRzYUwvbUVUQy96Y04vdWVJRWRpS1E9PSIsInZhbHVlIjoiUUFMYTMvajNzckVHeDRSay9WK2JLZ1ArV1YyVjdYZEpiUW92NmErVXcwY2ZYYktNclV6QXJIOVRJaHRjY0N4YTd6STlwUVBqTjdqeHJucDFnZ2VsYm1QRmRmU2J5TXhPY2lXQkcrckdXWDE4ZG05VVJPQUZGYUkxazIvMWV5VVZBQmRQU3l1cW9haUM0QXJZMXdFQnhuR2pVWmxrUGdrNXJ2c0FHUlFFSVE5c0JUd0o5K0hGQkx4RkZjZyttbzdYalpvUnJMWDc5T3plQ0wxZjFtQVgwdzJ5K1FOajFZTEE2NGNSVU0wYTI1TVBNQmhva0tZZStWdEV6bVVsS081dzMxWlVGNFFVQjlTanF3WmtiMEpJWUh5bndyKzlpdVNkWVZJV1RWUlRVVVB2WFBhamRCTHZsQ2dESWtMT015Z0xiNVo4Uy9JYUFEb01ienZXSVcvSVZMRUx0aVFId0FTait4bGFTZ0hMSVA1S2tHQjZXYkd4eDlqSXU0eXE3cUVFWmdWU09XVFpobDNDZkUzRGgzYWE5dW1rV3dJSGR2R3ZvV3FrMWFlUU8zN3FmcXd2VHZ2Yk96SFhCR1MwMDVyNng5MUNHSFZJYlAzRG1ocjBOa00wdWk2cFQ5OVRZczVFMzVNSWNoS3liKy9nNUVzd1FiNEZNdk5Wc2JIekFSK3hxRGxKQnZuQ1dnUXkycHBQSXJNMnpuT0c4V0FjSFdGbDlDeFhIRGwzckVEQjlBb2doY0ZhbXBJNmZhdnZnR29jUWhHTWFRRzNoY1VkMXI4TU5DQkhhNGx1bHpVWUdqRVgzQ05wbzFHSFQ3QWlkZVBSODBCYWNNQ05OR3FKcXhMTSIsIm1hYyI6Ijk2NTA4NDZhMmIzY2FkZGZjMmRhN2NjNmVjMTc1OTg3ZjYzNmUwOGMxZjJjZGM4MmI5Y2VjNTIyZWM0YjFkYmEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+