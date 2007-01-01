Водитель получил срок за смертельное ДТП на трассе М-3 под Жиздрой

В среду, 1 октября, прокуратура Жиздринского района поддержала обвинение в отношении 54-летнего жителя Московской области.

Мужчина осужден за смертельное ДТП, которое произошло в августе 2024 года на трассе М-3 «Украина» .

Уголовное дело рассматривалось при активном участии местной прокуратуры. Обвиняемый находился за рулем автомобиля «Audi A4», выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «SKODA RAPID».

Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Суд назначил виновному наказание в виде 3х лет лишения свободы. Он отбудет свой срок в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на три года.