Водитель получил срок за смертельное ДТП на трассе М-3 под Жиздрой
В среду, 1 октября, прокуратура Жиздринского района поддержала обвинение в отношении 54-летнего жителя Московской области.
Мужчина осужден за смертельное ДТП, которое произошло в августе 2024 года на трассе М-3 «Украина» .
Уголовное дело рассматривалось при активном участии местной прокуратуры. Обвиняемый находился за рулем автомобиля «Audi A4», выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «SKODA RAPID».
Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.
Суд назначил виновному наказание в виде 3х лет лишения свободы. Он отбудет свой срок в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на три года.
