Авто и транспорт

Калужанин пожаловался на работу транспорта по утрам

Евгения Родионова
01.10, 17:10
В нашу редакцию обратился один из жителей района Силикатный с просьбой прокомментировать работу маршрута 81 и троллейбуса 10.

Люди вынуждены выходить из дома за 1-2 часа до нужного времени, чтобы успеть втиснуться в транспорт, особенно в морозы, когда ожидание на конечных остановках становится мучительным.

—Кошмар, как мы ездим, - поделилась одна из пассажирок. Сегодня троллейбус брали штурмом, и многим пришлось остаться на остановке.

Мы попросили Управление городского хозяйства города Калуги прокомментировать сообщение нашего читателя.

—В часы пик во всех направлениях города Калуги спальных районах наблюдается высокий пассажиропоток, - сообщили в ведомстве. —Соответственно, происходит максимальная загрузка транспортных средств. Район Силикатный взят на дополнительный контроль с сентября этого года, так как летом жалоб не поступало. Сейчас с перевозчиками идет постоянная работа по контролю пассажиропотока. Также имеется проблема с кадровым обеспечением. Весь возможный состав выпускается на линию. График - в интервальном режиме. Если что-то вовремя не пришло, то возможно из-за транспортных заторов, которые начались в связи с началом учебного года. Планируем в 26/27 году подавать заявки в Министерство транспорта на приобретение автобусов, которые буду поставлены в район Силикатный по третьему этапу проекта оптимизации маршрутной сети.

