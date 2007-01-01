В Калуге рассказали о судьбе остановки «Городская управа»

Ее название решили пока не менять, хотя самой городской управы не существует с 14 сентября.

- В этом году нет, пусть будет пока историческое название, - прокомментировали ситуацию 1 октября в администрации города.

Напомним, из-за изменений Устава города по требованию федерального законодательства городская управа стала администрацией городского округа, а городской голова – главой администрации.