В Калуге рассказали о судьбе остановки «Городская управа»
В Калуге рассказали о судьбе остановки «Городская управа»

Дмитрий Ивьев
01.10, 14:48
1 810
Ее название решили пока не менять, хотя самой городской управы не существует с 14 сентября.

- В этом году нет, пусть будет пока историческое название, - прокомментировали ситуацию 1 октября в администрации города.

Напомним, из-за изменений Устава города по требованию федерального законодательства городская управа стала администрацией городского округа, а городской голова – главой администрации.

