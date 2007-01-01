Афиша Обнинск
В Калужской области заменят поезда до Сухиничей и Ферзиково

Дмитрий Ивьев
01.10, 09:14
Там планируется заменить старые вагоны, на которые уже давно жалуются пассажиры. Этот вопрос 30 сентября обсуждался на встрече губернатора Владислава Шапши и гендиректора «Центральной ППК» Ивана Конева.

- Было бы справедливо, чтобы люди имели возможность добираться домой, на работу, на отдых в более комфортных условиях, - заявил калужский губернатор.

Для поездов между Калугой и Сухиничами шесть поездов собираются купить в лизинг. В Ферзиково могут пустить составы, которые ранее использовались в других регионах.

