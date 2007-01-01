В Калужской области завершили ремонт дороги
Проведены работы на участке «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» -Чаусово - Троицкое – Кременки, сообщили во вторник, 30 сентября, в министерстве транспорта региона.
Ремонт начался еще в прошлом году. Приведены порядок 10,6 километра.
- Дорога до деревни Чаусово была построена в 1976 году, долгое время не было капитального ремонта. От жителей поступали жалобы на состояние дорожного полотна, - пояснили в министерстве.
