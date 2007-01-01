Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области завершили ремонт дороги
Авто и транспорт

В Калужской области завершили ремонт дороги

Дмитрий Ивьев
30.09, 14:45
0 315
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Проведены работы на участке «Белоусово - Высокиничи - Серпухов» -Чаусово - Троицкое – Кременки, сообщили во вторник, 30 сентября, в министерстве транспорта региона.

Ремонт начался еще в прошлом году. Приведены порядок 10,6 километра.

- Дорога до деревни Чаусово была построена в 1976 году, долгое время не было капитального ремонта. От жителей поступали жалобы на состояние дорожного полотна, - пояснили в министерстве.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNWc2F5Y2ZnbVQwblcvM0NJNEJZVHc9PSIsInZhbHVlIjoiZGtHYmJPSmFJL2I3dnA1WTRKUngyZ1l5UUpseUhtZjl6b3RzWEpPM0NjRzFrck5kZ1A3UldnVkpSQWJZcm1ReU0vTnFRbVBlK1BuS3pQenphNktENFVIM1VJemhrbEgvb2VLNXRWMWRyak9zVVFXRWp4VUorV1JlcmpGc09SUDNRemlORjh1eEZZdTJ2OWdpSDFucCs5bExienk2T1VQSUwreXkrb3VrMlU2SDBLQW5UektLb3IrUGEzQUVQa0RzaldNcE9Wd1J5UGtSL0xKcmlIQ1V3ZVJrakE0UEVBK2Vabk51b3hoY2R5bDdYb1NIM2c4a3hXclZycjZ4d0UyNFpVcXFpMmFlWmZLWGJheUUwSVFiZ2Y4OVRhbzJqOEhjbDcxWGNlcktHSmJmeGRXYzB4M0pPdkF4R2dmV1NUT05SUC9uV0xzQUF0Z2pJdjdRZVJGL0xJQmVkWHhNU2RlK1I4WUZKWnQ4NURaTDZDZHZqaDJFSHFielFjNGQxZnpsUW5MTG9uajVIbHIwZEZsVTFLSUtRYjhpM3R3QWxwc096dVFaNHFETHppaTFWL2x5TjJnN0tYRGtndjhsYlJrNCIsIm1hYyI6ImVmNjU0MmZkOGQxMGQ2NDJmZDU5Njg1NjIyMjY4YTI1M2YxMGQ5ZTBhNTExZjNjOGY1OWNkMmQwYTcyYjg0ZDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktYaHVsbE9SL3hGY2lSb0NibU4ra2c9PSIsInZhbHVlIjoiNWJNV0hlYlRZRXFmZnVZWlYyM2tvNURCQVp1ODhxeE5xS3Jxb3NtQm1tVmZMd1FGVGZ4YmZrQlA3UjlOVEtuczExb1ZCTFNzM09rOFNKaFVBMEV2T1gycDdEM1h4Q1FpTlYrUitOSGx1cHlEOFNWY1FwQXhQM0w1WmtyQ2FXd2ptSXZLRlAzdWE1cSs0ODg5OURWbmtXUi9wL3haYzJHUE4zakpRU2xDVUgyMWZEaTJGNWJnOXp5cGdvM1BKeDVTSUo5VlpHNk02WEJKL1RUQ2F1KzAwWlB3eERpQUljWFFNb01pTVpFbGNQb3AwbWlKNkJiTlhHd2pkS2pXL1V1THBmVElaa3NoMm1GU3ZTaVpOSm8yRGp4Uy9ra2ZDSVZWVzVHZWFVWTAyclNaNE5UUHhQc0EwNnRQd3NzMGZtMzdJdi9mNVZFQmNtQTRtZFBJZ2p0Zm9TWlYxQlRub0lra3piSmxzdVhodlF1MnRzVHNhbjVpL21IaEJyMFVDNXR1YjY1Z1RVejdUcklHc29qZG91NnZoVWFRdTlKMGRBY2NpOTN0Q295QnZGWVJYZGwySXlZZGFrZGJCTGZYcmI5a1ZLTXZHV1FXdExsMDNGV01IN1hSd25rZlgzczFwRlZkdHZ2M2gvRGlLQWpUc1ZMMFBkRHlVcGVrTFdlcHNwMFl6MDRVc1A5TWRDMUhWV1Z2ZmFZdW8rbTRudlVIMDdnblY2TFNqQ3p3Tmw2dThLZ2kzZWQxT1dObU4zVVZ4cEs2WWs0VkoxR1o0Q2VMNlJZNFBITVVsZVN4dXJUWXRidk9jQmc1dkJ1cndwQU9HQ2JlTlJ3bGtRT0xaekEzQlJ6SiIsIm1hYyI6ImM3ODRjNmQxM2U2NTdkOTMxYjg0MTE5ZDMxMjQ2ZTE2NTMzNzc0Y2JhMTYxOTYzMGU2ZTcyZDg5NWRiMmI0ZWEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+