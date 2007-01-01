Калужских водителей предупредили о заморозках
По ночам температура воздуха начала опускаться ниже нуля.
- Это значит, что на дорогах, особенно на мостах, эстакадах и в низинах, возможно образование гололедицы, - рассказали во вторник в управлении дорогами «Москва-Бобруйск». - Утренние и вечерние часы станут наиболее опасными для водителей, значительно повышается риск возникновения аварийных ситуаций.
Автомобилистов просят быть внимательнее на дорогах.
