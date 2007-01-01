В Калуге пройдет акция по приему старых покрышек

Сдать их можно будет с 15 октября до 30 ноября, сообщили во вторник в «Калугаблагоустройство».

Бесплатно резину будут принимать на улице Телевизионной, 2б. С понедельника по четверг – с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.

- Важно: принимаем покрышки только от физических лиц, до 4 покрышек на человека, - заявили коммунальщики.

Напомним, выбрасывать резину в мусорные контейнеры запрещено. В Калуге на переработку их принимают несколько компаний, однако владельцам шин приходится самим доплачивать за утилизацию.