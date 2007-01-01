Афиша Обнинск
В Калуге рассказали, когда заделают ямы на улице Генерала Попова
Авто и транспорт

В Калуге рассказали, когда заделают ямы на улице Генерала Попова

Дмитрий Ивьев
30.09, 11:13
Фото: Правобережье Калуги.
29 сентября в управлении городского хозяйства Калуги сообщили, что работы по устранению ям на улице Генерала Попова в районе перекрестка с 3-м Академическим проездом начались в предыдущий понедельник. Специалисты приступили к восстановлению ливневых колодцев, где обнаружены серьёзные просадки.

По их словам, работы оказались сложными: после вскрытия потребовалось выявить причину деформации. При содействии водоканала с помощью телеметрии была проверена труба - повреждений не обнаружено.

На данном участке необходимо полностью заменить конструкцию колодца, установить новые опорные плиты и восстановить ливневую решётку. 

При благоприятных погодных условиях специалисты планируют завершить все работы до конца текущей недели.

