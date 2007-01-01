Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Жители калужского поселка остались без моста
Новость дня Авто и транспорт

Жители калужского поселка остались без моста

Дмитрий Ивьев
29.09, 16:22
1 679
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

На прошлой неделе Дугна осталась отрезана от своего районного центра в Ферзиково. Мост через Оку там убрали для ревизии.

Сроков восстановление переправы власти пока не называют.

- Жители поселка Дугна и окрестных деревень отрезаны от райцентра Ферзиково (работа, детские и взрослые поликлиники, больницы, госучреждения и т.п.), - возмущается наш читатель. - Расстояние до Ферзиково через мост - 12 километров, через Калугу - 120 километров. 

- К сожалению, не можем подсказать про транспорт, все будет зависеть от сроков обследования и ремонта, сейчас подрядчик готовится к демонтажу моста, - комментировали ситуацию недавно в министерстве транспорта региона.

Также власти заявили, что нет возможности пустить автобусный маршрут Ферзиково-Дугна через Калугу.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
7 оценили
14%
14%
0%
0%
0%
71%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Iit5WmNOdGs5SWNYV1hmR1dld1B5T2c9PSIsInZhbHVlIjoiS0VhZEFPOGxHOWM2azladGl2VXdIY2p6UWxuZDFocG5hV3NLSy9BNHpxT3ErQlNMbkZFUmZhdk9NSXN6LytZRHh3eHhWcUxuYXYxSXljcUc2OEY5cWNCNVZURnM4ekxHZm5TQldFSFA3YjZZcGdCdEdYZUxueUphY2phR0hkd3IyTGlzWnhKaEFIaVNWeDNWa1hxZGFvT0REaDgxdGNONUJ5T2ZPUFlta2s5WStFWkZ5LzAxTzJWY0xGSFB3dTNQVklYaDVoVUZNdzl0Q3lnWHhHOEdHUUwyOXMvaTMrREtKOUNXSW11R1FpNll6cGZBRWZ1Q3hZZHo0dHAySGgwSEVQN2R6UE1iY2dnZFFvYVgrYmN1NTE3eldlQ2R4VVh0d2V2ZkVuNmhVT0JucmVpMzhCVzVsRnhhNWYzVGoxMFZNaFgwZXBRMUdVa3hJTmNGMlJ2WVVTenFOREp4SXk4dGgwUVMyMzE0L3dPRzVTQkM0aDRaM3JCQ3h0eG1VNWVDWVUrTkRHcmhTaEl1cHo0QTQwSy9lTVhVWjFHUlJXdTU2NjllUFJwTzh0NlBIdUdiR24xb21vTlRkNHBWeGltRCIsIm1hYyI6IjA0Y2IwMjllMjFiYTJiM2E3NzIzYjRiZGE4OTJiMDVhY2RhNTk2MmUwMGQ3ZTRjNzNhZThjYmU3ZjhmNTBmMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InFDdVJ5Z3MwT1FzUUVnZ1FxTU9sSVE9PSIsInZhbHVlIjoibkRyMGN0NE5ERmp2bzFyU3JHMlNPT240ejNKK3pYaGJPTXZnVWZYNWhNZ2ZNdWVqeG1DR1RhczRkMHZIZk5Kb0VFM0xDRlM1MVk4bjdtU2JTUFZrQXU2TzNCQmRNcHNmNktObnY3N0dCd1IxcVpjaE44MnNTVWFSa2lyRG1JTVpDb1RvbXBXN245TDJWNll5QWlKMzlvR2pva2NHR0wydUcvUGZaVnk3SXdBdW1EcDVxcFVCTFZkT3k4cEZEL0JybXpaVWdVNnZqcnlsWDRJMEZkR3JESGhKNTYyUTFOMCt0Z2llZVhBWjBJemxKN2x2RDhNd1RMS3c2bzlBci9xRUhrUFBiOXBKdmVTN3NLNVpSWmJ5NmJhNVBlaHNlYTdzYkxxREZQczBqdEhjMlM4WWkyK3gyUlV4V2tIOHplQ2ZqNFB2MWVyWmNVbis1TkUrT0ZaT1pjdjJHY2hnZVFQZkhGdkZZZldpRFkwYXhmdHNGaTNWT3JCL1VIK2ExeVlsOTBpOGpVK28wcFo0cGg0VzdER1RlQWp3cEJ5aHhNQ2lRRkhCdW9hQ2JuZmlxa0ZWVEhQRlZiU1hMZnYwNnlFa2xqSjNsMVZIUzNSSlpiQmFWTUNHcUVYUjRZaCtPQzdZUDlxWENTK2NvTGdRb1FBVThNUEZPQVlvSEtaSStxUVJjb2dNM01XcTE0WFc2VVQ5ZUVnVTFWRW9TYjBnZ3NPWCtiK3RYN3I1ajJPbE80NHNaSE1QTTJ2NENkazFSakNmWTRZaE1IRWVXbFpKNDdLYTVwRDF1TWJUL3lKaVBhRkhWSnhQaXg5VEdsaDlVaVlvazJnTlg2ZFJ4VWxlR29YTyIsIm1hYyI6IjJjZjFjODEzZWMwMTZlM2FjNmNjZTdiYTc0NGRlZGE1NmZkYmFmYmE0Yzk3ZWU1ODM0ZTFlMTkxMGUzNjcwMzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+