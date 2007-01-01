Жители калужского поселка остались без моста

На прошлой неделе Дугна осталась отрезана от своего районного центра в Ферзиково. Мост через Оку там убрали для ревизии.

Сроков восстановление переправы власти пока не называют.

- Жители поселка Дугна и окрестных деревень отрезаны от райцентра Ферзиково (работа, детские и взрослые поликлиники, больницы, госучреждения и т.п.), - возмущается наш читатель. - Расстояние до Ферзиково через мост - 12 километров, через Калугу - 120 километров.

- К сожалению, не можем подсказать про транспорт, все будет зависеть от сроков обследования и ремонта, сейчас подрядчик готовится к демонтажу моста, - комментировали ситуацию недавно в министерстве транспорта региона.

Также власти заявили, что нет возможности пустить автобусный маршрут Ферзиково-Дугна через Калугу.