В Калужской области сорвали строительство дороги
В понедельник,29 сентября, о проблеме сообщили на планерке в администрации Малоярославецкого района.
- Критическая ситуация со строительством дорожного полотна на Госсортучастке, - заявил руководитель администрации Вячеслав Парфенов. - Недопустимая несогласованность между подрядчиком и местными властями привела к срыву графика работ. Требую от ответственных лиц немедленно наладить взаимодействие и обеспечить безусловное выполнение взятых перед жителями обязательств.
