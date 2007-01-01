Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области сорвали строительство дороги
Авто и транспорт

В Калужской области сорвали строительство дороги

Дмитрий Ивьев
29.09, 15:09
0 744
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В понедельник,29 сентября, о проблеме сообщили на планерке в администрации Малоярославецкого района.

- Критическая ситуация со строительством дорожного полотна на Госсортучастке, - заявил руководитель администрации Вячеслав Парфенов. - Недопустимая несогласованность между подрядчиком и местными властями привела к срыву графика работ. Требую от ответственных лиц немедленно наладить взаимодействие и обеспечить безусловное выполнение взятых перед жителями обязательств.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
4 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBFUWY1Q1lTVnlzb3RYS3lNUnlKTWc9PSIsInZhbHVlIjoiRU1DQmZTQXp0bCtNeUdLRkVHM21EM2lHdzR5N3VFZFphY2pybmZKVGNNck1BREJmOWgrNEhoV0lxa0RGQ25lYUc4OURFSmRqTllTZjBRU2I3YWk1cFM2NzFIMjFwWDRxYzdObjE4VHdGYlRzVUxGMWVtM2NhNkRveHJGN01pck5zKzdBUFlwRUkyR2dEc3dxL2xwTEk3NnZyRXpwQW9mUERnSUNpWmRpUlJ2dVdWbU5sQ3Q5QVVIUTRPaWltNlNvQzJiZTlXb0dnZWxUK3FxYmtobDIyblpoS2xnaUtlSXRwcmNSWFNIYThBS0FtRmdpWDZPZm10OEJIZi9KVWhvRU9QaTVZa1BFc1MrUmlZL1ZsVzZYYVNZSG1JTGo1UTMxS3NhbmpyNGtTdnA0SVA4Nk9hSlQ2TllrYWZJUHRJVFRSLy9uR2xMN0FzTlY0SXNCUkhiajVqSlVtY3pnOHVLbUx5NkRVRUZ6dUJqc0tOT0xvcTRPbmNiZStsNmxHSTFrYmNONEk0NkJRbFFwWXlicUpVcVEyeHRra20vVzhFRkY4dDJhWCt6OGdNL1NpSTBReTVuM0pGOXhjdVRDN1huUSIsIm1hYyI6Ijk3ZDcxOWE4OWYyNDE2YWNjMTBjZmM1YTBhODU0M2M3Y2M2YjI2MTc1ZDE4NDY1ZDcyODI4ZWZhNmM3NWYzZjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtDNk5NYmR2ZWpxT1NRdjlBZ0lSM0E9PSIsInZhbHVlIjoiT25rNnpHODMzZmdYSkp0Q0tUYmVlOTJlcG5mUnVENTR1UkU3bU4zR0RLdjByYkhPYnlrZHVEdUFGcXdMeloyT291VU8rbm54a05DMHpNcXBKdFYzVkpwTTU4TE42MVFydWpETnJFYmo1SnVqWU43VzczWVlIbE11SWNRclA1bEdQK0N5Zkp2ZkpVSThFZi9wNmpGNjk3VG9zMCt6SkJkOVRFWjM3WXkwMkpWb2VLUEtZamtpWkVORnVpa0FUamllUW9lZFZzak5DbDI0SXg1VFhBaE1ueVVkUzRTL0hCYys1UktKR2R5a25xT0dmUlBxWVE1V2c5Tlg2WkM4U05mMS9SN0NEZmNNaDdMMFhqczFGcE1jT1Z1blYxU2JrMTJ1aHdaVjJSbHlqaHo2TWtNUUdib2Y3YzZVSUtML1h5eHVHbnFSUDFTVW0ycjcra0Jzc2pmQ3ZkSG1DS2FOY1R4YXR6ZXg2cnhZR0JuMnc4N3U4clVMZHlYR1UwMHl3Z3pScmFTNGxDRDVhR2QzTlA2U2tJa25iNDJjQ2Y5R3BaZHpMSVFUOUJmSXI3VXl1NElvbWtiVGFiR3pHTDA4ZDZSV1BEL09JYlJsb1ZTQkJJbEF5MExPSlA4MEZDSkdCQXpsTXpLRzREeVgwK1ZRQ1dnYithQTRmbFg1azRDcFJVckI5OEtIdVFqQ01NaTZac0RMZWtFSWxMeTVxVkNWSkpuV0VINjBQd29qREIvWFJpZzdDdzZEcEp2c2w0amxybk1NSTI5MndwaFlTLzFvUDVwQ3lBam93Umg4UXpQcGlDOE81RHF4VkZpQlVYMzM3c0hSNmlMN0JTZFI1RXZZbll6ZyIsIm1hYyI6IjRmYTg1NDY2MGFlMGE4ZDdmZjRmMGM5ZTM2MTY5OTAzZjE5YTYxYjIzYTNlNzBhNzRlZmVkMzcwY2FkY2RlZGIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+