В Калуге запустят новые поезда в Сухиничи

Полное обновление составов запланировано на ближайшие два года. Об этом в понедельник, 29 сентября, рассказали на заседании правительства региона.

Ранее пассажиры неоднократно жаловались на плохое состояние вагонов на этом направлении.

Также в правительстве напомнили, что ведется работа над развитием железнодорожного направления Калуга – Москва. Сообщалось, что до нашего региона могут пустить наземное метро из Москвы. В качестве сроков реализации указываются 2030-2035 годы.