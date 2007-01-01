В Калуге запустят новые поезда в Сухиничи
Полное обновление составов запланировано на ближайшие два года. Об этом в понедельник, 29 сентября, рассказали на заседании правительства региона.
Ранее пассажиры неоднократно жаловались на плохое состояние вагонов на этом направлении.
Также в правительстве напомнили, что ведется работа над развитием железнодорожного направления Калуга – Москва. Сообщалось, что до нашего региона могут пустить наземное метро из Москвы. В качестве сроков реализации указываются 2030-2035 годы.
