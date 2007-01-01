В Калуге проведут интернет на вокзал, чтобы решить проблему с билетами

На прошлой неделе калужане продолжали массово жаловаться на ситуацию с покупкой билетов на вокзале Калуга-1. Как мы уже рассказывали, там наблюдаются сбои с мобильным интернетом. А наличных денег для покупки у некоторых нет.

В понедельник, 29 сентября, на планерке в правительстве эту проблему прокомментировали министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко:

- Мы связались с руководством ЦППК. Они подтвердили, что проблема такая существовала. Это связано с нестабильной работой мобильного интернета. Сейчас организована работа по переходу на кабельный интернет для того, чтобы сделать эту связь более надежной, а у них все терминалы и вокзалы работают от интернета. Также параллельно у них был технический сбой в работе терминалов. Он также сейчас устраняется. Мы подключились к этой задаче, предложили свою помощь для того, чтобы ускорить эту работу. Постараемся ликвидировать эту проблему в максимально короткий срок.