Авто и транспорт
Авто и транспорт

В Калужской области ожидается гололедица

Дмитрий Ивьев
26.09, 16:12
0 959
Таким прогнозом на следующую неделю в пятницу, 26 сентября, поделился министр транспорта Александр Шпиренко.

- На следующей неделе синоптики прогнозируют похолодание — температура может опуститься ниже 0 градусов, - заявил чиновник. - В связи с этим возможно обледенение дорог.

Он собрал на совещание подрядчиков, которые отвечают за содержание дорог.

- Дорожные службы должны быть готовы к любому изменению погодных условий. Следите за обновлениями информации и будьте осторожны за рулём, - подчеркнул Шпиренко.

