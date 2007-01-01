В Калуге обсуждают запрет парковки на улице Генерала Попова
Речь идет об участке дороги в районе новой поликлиники.
В пятницу, 26 сентября, этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
Один из вариантов – полностью запретить парковку по краям проезжей части, так как уже построена парковка у дома №24.
Однако окончательно решение еще не принято.
В официальном канале Правобережья проводят опрос на тему парковки.
