В Калуге обсуждают запрет парковки на улице Генерала Попова
Авто и транспорт

В Калуге обсуждают запрет парковки на улице Генерала Попова

Дмитрий Ивьев
26.09, 14:31
Фото: Правобережье Калуги.
Речь идет об участке дороги в районе новой поликлиники.

В пятницу, 26 сентября, этот вопрос обсуждался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Один из вариантов – полностью запретить парковку по краям проезжей части, так как уже построена парковка у дома №24.

Однако окончательно решение еще не принято.

В официальном канале Правобережья проводят опрос на тему парковки.

