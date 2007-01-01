В Калуге подорожал бензин
С 17 по 24 сентября розничные цены на бензин и дизельное топливо в Калужской области выросли в среднем на 2%.
Как сообщили в пятницу в правительстве региона, стоимость топлива составила:
- бензин АИ-92 - в среднем 60,24 рубля за литр (6-е место среди регионов ЦФО),
- бензин АИ-95 - 64,4 рубля за литр,
- автомобильный бензин в целом - 63,54 рубля за литр (9-е место в ЦФО),
- дизельное топливо - 68,98 рубля за литр (также 9-е место в центральном округе).
