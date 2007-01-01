Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге подорожал бензин
Авто и транспорт

В Калуге подорожал бензин

Дмитрий Ивьев
26.09, 11:09
1 1433
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 17 по 24 сентября розничные цены на бензин и дизельное топливо в Калужской области выросли в среднем на 2%.

Как сообщили в пятницу в правительстве региона, стоимость топлива составила:

  • бензин АИ-92 - в среднем 60,24 рубля за литр (6-е место среди регионов ЦФО),
  • бензин АИ-95 - 64,4 рубля за литр,
  • автомобильный бензин в целом - 63,54 рубля за литр (9-е место в ЦФО),
  • дизельное топливо - 68,98 рубля за литр (также 9-е место в центральном округе).

Новости по тегу
цены
Лента настроения
25 оценили
12%
0%
0%
0%
16%
72%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inp6allKS2I4MURtNGptYVp5SUpKaGc9PSIsInZhbHVlIjoidG9naFNaVm9kLzZjZlhLakdqTHFnTTZZVk5ScWVzSjhzVXd1cjJBWjdWYmRKNldIeFVOT2R0MU00TzA2L2xnR1BzOFdZeDc4czFKRkhJSDBQeSsraUtONUVSdHJZK3RFV1pib05JcDM4RlpKWDhjQkJieXV0cFpGOUFtT2RLUmdEQm9WeGk1czVnbVY4ZzZDNkNaYWp4VjFJWTVsMEZlTUJjZjdWWVBib1VYVWJRN2ZlZ3JJbFpBRjBEWlJUYTZUVUZQQ0xCamUrbmV1d2JwTXZUSmdJd0pEYzhhTjE3bm8yRjdxNTk0VGIxckpnL1djY1ltelU4dDVpbStib2dJVVh4akYzMDJlOXUxTE51Y09Ub1pDUElGK2FBa3crYW9BMjhtSHl6QlBMREhFc0E4K2s1amtXMXRIQjJ3bDQxRUhCd3RYR3VRNkF5OVZHZ2tUSHBOelIwQS9jblM5YjVpNm9iUytwTk5VQk5WbDVZQk1iWXB5MDNTTmdWWlVjWGZYUno0dmdXdFg5SnE1SEtBRlg5WlNLUmUyeGxIdWVXeWt2NlFXU0JiZDY3NXBIQkovcW50UHRMaDQzSGFPWnBPYiIsIm1hYyI6IjM2ZGQ2MTRmOGNiMjc5ZTljNjg1YTJlYzY2N2IzNDRkZTQwN2I1MzdlOTk2MWQ2NWNmODdhMzNmM2M3M2VlNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlFJZGUyUnNtQnZwMW95cWdMbENtQ1E9PSIsInZhbHVlIjoieGsyK3ZHRk1vOVV5Y3VneU1mR0gyV29pelIyc3llbGZCb29RUC9CLzN6OW80TGxrZmVKWkpHcGcwQUY5MXdwU0NsOUxCKytuaWpYcmQvRmVkTjVod1FRSERFTEhSR0ZwYmV6TGV3LzZGUy9JTEZYeGpRT1NuNmFFNDhoNHI4bThSS09TT3hLb0o3Z1ZTc2g2UVBhSWNwYzdWTXZvN2FQeXJnQ2hpMWJFalJhaS9OMlQrdUVGTEdDckFHVzBRbkJqNkp0a2oxcWkvSExxUEtnQnFIczVHV3p3RDJSLzN5YmxsQkVqdFJ5cVh3WG1GYmM3ODd5S3VxMjI0MFBKTHFiK3NjZk1zWmhLM2FPOFRSUFNDdUVPc0kybWhBM001eGpWc1F1UjY1c216eDB1SCtMY1hmTDlMRGRGczFyWEsyVGFHQWVFemwxZU9IN2xEZ09rdnk1WVorWWpBVWg5cEg1MEMrbDQ2Uk5LeFoyQXMyRWRxNUhLb28zTW9qT0lRWlo2dVc1ajZ2bithV2F6dDhtVytSVUx4Zjl3eWNsTVlXMkVSK2dpbzhjbzlYZUxic2tlY0tVS1UxMkJwdEJ0QUowaWF1MmlZUHF0Rjg2cUh1bG5vTW5ZRGdHOHFjdHNxNDJxQnBwRU9OREpydWsxSjVaeGI4OGVYMkxMbjFJTlZCMGtCT2gzcXhPeHJuSC9saDFjdGJhSW5WZ2JIZzJHalFwUmtOVEs5bHBxcnR2cHMvbHk0QjRac003K1ZTT2N4ekpnZU5NdndHR1dwZ3NoQ3lRamdHSGhKaG95V1F1VkxGNlBKVitUOXV4WGpIK3ZkTmdLK0FlRGNQa3ptZVdCUThXaSIsIm1hYyI6IjhjODQyZTA2OTc4ODhhODBhMTFlMzQxMGJmM2Q0NzNkZjVlZDljMDFmZmMyMGJmNDMzY2NhMTgyODk5OWNhZTQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+