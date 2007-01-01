Для Калуги закупят 12 новых троллейбусов

На днях объявлен конкурс по поиску подрядчика, который поставит транспорт.

Начальная цена контракта – 402,9 миллиона рублей. За эти деньги калужские власти хотят получить 12 новых троллейбусов.

В город они должны поставляться в фирменной красной расцветке.

Пять троллейбусов должны поставить уже до 14 ноября. Еще семь – до 31 марта 2026 года, говорится в конкурсной документации.

Изначально в Калуге собирались закупить 34 троллейбуса, но на сэкономленные деньги решили приобрести еще 16.