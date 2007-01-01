В Калуге изменили маршрут и расписание двух автобусов

С субботу, 27 сентября, по-новому поедут автобусы №4 и №72.

Автобусы №4 «Веснушки» - Грабцево» перестанут заезжать в аэропорт «Калуга». Как отметили в управление городского хозяйства, это позволит уменьшить интервалы между рейсами до 10-14 минут в час-пик.

Также с 27 сентября автобусы № 72 «мкр. «Веснушки - общежития «Фуяо Стекло Рус» начнет заезжать в аэропорт.

Опубликовано обновленное расписание автобусов №72 в Калуге:

ул. Минская, 43 (все рейсы с заездом в Аэропорт)

5:46 (до ФуяоСтеклоPус)

6:20 (до Аэропорта)

6:50 (до ФуяоСтеклоPус)

8:10 (до Аэропорта)

8:50 (до ФуяоСтеклоPус)

9:30 (до ФуяоСтеклоPус)

10:10 (до Аэропорта)

10:50 (до ФуяоСтеклоPус)

11:30 (до Аэропорта)

12:10 (до ФуяоСтеклоPус)

12:50 (до Аэропорта)

13:30 (до ФуяоСтеклоPус)

14:10 (до Аэропорта)

14:50 (до ФуяоСтеклоPус)

15:30 (до Аэропорта)

16:10 (до ФуяоСтеклоPус)

16:50 (до Аэропорта)

17:30 (до ФуяоСтеклоPус)

20:10 (до ФуяоСтеклоPус)

Д/С Карусель

5:50

6:30

7:00

7:40

8:20

9:00

9:40

10:20

11:00

11:40

12:20

13:00

13:40

14:20

15:00

15:40

16:20

17:00

17:40

20:20

Заезд в Аэропорт

6:30

8:05

9:25

10:45

12:05

13:25

14:45

16:05

17:25

18:45

21:25

ул. Автомобильная, прибытие

6:40

8:15

9:35

10:55

12:15

13:35

14:55

16:15

17:35

18:55

21:35

ФуяоСтеклоPус

5:40

6:50

8:20

9:40

11:00

12:20

13:40

15:00

16:20

17:40

19:00

21:40

ул. Автомобильная, отправление

5:47

6:57

8:27

9:47

11:07

12:27

13:47

15:07

16:27

17:47

19:07

21:47

Аэропорт (отправление в город)