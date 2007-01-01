В Калуге изменили маршрут и расписание двух автобусов
С субботу, 27 сентября, по-новому поедут автобусы №4 и №72.
Автобусы №4 «Веснушки» - Грабцево» перестанут заезжать в аэропорт «Калуга». Как отметили в управление городского хозяйства, это позволит уменьшить интервалы между рейсами до 10-14 минут в час-пик.
Также с 27 сентября автобусы № 72 «мкр. «Веснушки - общежития «Фуяо Стекло Рус» начнет заезжать в аэропорт.
Опубликовано обновленное расписание автобусов №72 в Калуге:
ул. Минская, 43 (все рейсы с заездом в Аэропорт)
- 5:46 (до ФуяоСтеклоPус)
- 6:20 (до Аэропорта)
- 6:50 (до ФуяоСтеклоPус)
- 8:10 (до Аэропорта)
- 8:50 (до ФуяоСтеклоPус)
- 9:30 (до ФуяоСтеклоPус)
- 10:10 (до Аэропорта)
- 10:50 (до ФуяоСтеклоPус)
- 11:30 (до Аэропорта)
- 12:10 (до ФуяоСтеклоPус)
- 12:50 (до Аэропорта)
- 13:30 (до ФуяоСтеклоPус)
- 14:10 (до Аэропорта)
- 14:50 (до ФуяоСтеклоPус)
- 15:30 (до Аэропорта)
- 16:10 (до ФуяоСтеклоPус)
- 16:50 (до Аэропорта)
- 17:30 (до ФуяоСтеклоPус)
- 20:10 (до ФуяоСтеклоPус)
Д/С Карусель
- 5:50
- 6:30
- 7:00
- 7:40
- 8:20
- 9:00
- 9:40
- 10:20
- 11:00
- 11:40
- 12:20
- 13:00
- 13:40
- 14:20
- 15:00
- 15:40
- 16:20
- 17:00
- 17:40
- 20:20
Заезд в Аэропорт
- 6:30
- 8:05
- 9:25
- 10:45
- 12:05
- 13:25
- 14:45
- 16:05
- 17:25
- 18:45
- 21:25
ул. Автомобильная, прибытие
- 6:40
- 8:15
- 9:35
- 10:55
- 12:15
- 13:35
- 14:55
- 16:15
- 17:35
- 18:55
- 21:35
ФуяоСтеклоPус
- 5:40
- 6:50
- 8:20
- 9:40
- 11:00
- 12:20
- 13:40
- 15:00
- 16:20
- 17:40
- 19:00
- 21:40
ул. Автомобильная, отправление
- 5:47
- 6:57
- 8:27
- 9:47
- 11:07
- 12:27
- 13:47
- 15:07
- 16:27
- 17:47
- 19:07
- 21:47
Аэропорт (отправление в город)
- 5:55
- 6:35
- 7:40
- 9:15
- 9:55
- 10:35
- 11:15
- 12:35
- 13:15
- 14:35
- 15:55
- 16:35
- 17:15
- 18:35
- 19:15
- 21:55
