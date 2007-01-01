Афиша Обнинск
В Калуге изменили маршрут и расписание двух автобусов
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге изменили маршрут и расписание двух автобусов

Дмитрий Ивьев
26.09, 09:04
0 766
С субботу, 27 сентября, по-новому поедут автобусы №4 и №72.

Автобусы №4 «Веснушки» - Грабцево» перестанут заезжать в аэропорт «Калуга». Как отметили в управление городского хозяйства, это позволит уменьшить интервалы между рейсами до 10-14 минут в час-пик.

Также с 27 сентября автобусы № 72 «мкр. «Веснушки - общежития «Фуяо Стекло Рус» начнет заезжать в аэропорт.

Опубликовано обновленное расписание автобусов №72 в Калуге:

ул. Минская, 43 (все рейсы с заездом в Аэропорт)

  • 5:46 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 6:20 (до Аэропорта)
  • 6:50 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 8:10 (до Аэропорта)
  • 8:50 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 9:30 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 10:10 (до Аэропорта)
  • 10:50 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 11:30 (до Аэропорта)
  • 12:10 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 12:50 (до Аэропорта)
  • 13:30 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 14:10 (до Аэропорта)
  • 14:50 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 15:30 (до Аэропорта)
  • 16:10 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 16:50 (до Аэропорта)
  • 17:30 (до ФуяоСтеклоPус)
  • 20:10 (до ФуяоСтеклоPус)

Д/С Карусель

  • 5:50
  • 6:30
  • 7:00
  • 7:40
  • 8:20
  • 9:00
  • 9:40
  • 10:20
  • 11:00
  • 11:40
  • 12:20
  • 13:00
  • 13:40
  • 14:20
  • 15:00
  • 15:40
  • 16:20
  • 17:00
  • 17:40
  • 20:20

Заезд в Аэропорт

  • 6:30
  • 8:05
  • 9:25
  • 10:45
  • 12:05
  • 13:25
  • 14:45
  • 16:05
  • 17:25
  • 18:45
  • 21:25

ул. Автомобильная, прибытие

  • 6:40
  • 8:15
  • 9:35
  • 10:55
  • 12:15
  • 13:35
  • 14:55
  • 16:15
  • 17:35
  • 18:55
  • 21:35

ФуяоСтеклоPус

  • 5:40
  • 6:50
  • 8:20
  • 9:40
  • 11:00
  • 12:20
  • 13:40
  • 15:00
  • 16:20
  • 17:40
  • 19:00
  • 21:40

ул. Автомобильная, отправление

  • 5:47
  • 6:57
  • 8:27
  • 9:47
  • 11:07
  • 12:27
  • 13:47
  • 15:07
  • 16:27
  • 17:47
  • 19:07
  • 21:47

Аэропорт (отправление в город)

  • 5:55
  • 6:35
  • 7:40
  • 9:15
  • 9:55
  • 10:35
  • 11:15
  • 12:35
  • 13:15
  • 14:35
  • 15:55
  • 16:35
  • 17:15
  • 18:35
  • 19:15
  • 21:55

