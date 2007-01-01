В Калуге изменили расписание автобуса №94
Оно будет действовать с субботы, 27 сентября, сообщили в управлении городского хозяйства.
Напомним, автобусы №94 ходят по маршруту «Дом Быта - д. Доможирово - д. Заречье - д. Петрово».
Публикуем обновленное расписание.
Деревня Петрово:
- 6:35 (через д. Лихун, д. Починки)
- 7:15 (через д. Починки, д. Лихун)
- 9:38
- 9:54 (через д. Лихун)
- 11:48
- 12:15 (через д. Лихун)
- 13:58
- 16:08
- 16:35 (через д. Починки, д. Лихун)
- 18:18
- 19:29 (через д. Лихун)
- 20:39 (через д. Починки)
Деревня Заречье:
- 6:30
- 7:10
- 9:33
- 9:44
- 11:43
- 12:05
- 13:53
- 16:03
- 16:30
- 18:13
- 19:19
- 20:34
Лихун:
- 6:40 (в город)
- 7:20 (в город)
- 9:39
- 10:04 (в город)
- 12:00
- 16:25
- 16:40 (в город)
- 19:14 (в город)
Деревня Починки (в сторону Петрово)
- 9:18
- 18:58
- 20:19
Доможирово
- 6:55 (в город)
- 7:30 (в город)
- 9:12
- 9:17
- 9:48 (в город)
- 10:14 (в город)
- 11:33
- 11:50
- 11:58 (в город)
- 12:35 (в город)
- 13:43
- 14:08 (в город)
- 15:53
- 16:15
- 16:18 (в город)
- 16:50 (в город)
- 18:03
- 18:28 (в город)
- 18:52
- 19:44 (в город)
- 20:13
- 20:54 (в город)
- 21:19
- 22:36
Д. Починки (в город):
- 7:01
- 7:36
- 16:56
- 21:00
Дом Быта:
- 8:12 (через д. Починки)
- 8:32
- 10:33
- 11:05 (через д. Лихун)
- 12:43
- 14:53
- 15:30 (через д. Лихун)
- 17:03 (через д. Лихун)
- 17:52 (через д. Лихун, д. Починки)
- 19:13 (через д. Починки)
- 20:34 (через д. Лихун)
- 21:51
