Новость дня Авто и транспорт

В Калуге изменили расписание автобуса №94

Дмитрий Ивьев
26.09, 08:46
0 523
Оно будет действовать с субботы, 27 сентября, сообщили в управлении городского хозяйства.

Напомним, автобусы №94 ходят по маршруту «Дом Быта - д. Доможирово - д. Заречье - д. Петрово».

Публикуем обновленное расписание.

Деревня Петрово:

  • 6:35 (через д. Лихун, д. Починки)
  • 7:15 (через д. Починки, д. Лихун)
  • 9:38
  • 9:54 (через д. Лихун)
  • 11:48
  • 12:15 (через д. Лихун)
  • 13:58
  • 16:08
  • 16:35 (через д. Починки, д. Лихун)
  • 18:18
  • 19:29 (через д. Лихун)
  • 20:39 (через д. Починки)

Деревня Заречье:

  • 6:30
  • 7:10
  • 9:33
  • 9:44
  • 11:43
  • 12:05
  • 13:53
  • 16:03
  • 16:30
  • 18:13
  • 19:19
  • 20:34

Лихун:

  • 6:40 (в город)
  • 7:20 (в город)
  • 9:39
  • 10:04 (в город)
  • 12:00
  • 16:25
  • 16:40 (в город)
  • 19:14 (в город)

Деревня Починки (в сторону Петрово)

  • 9:18
  • 18:58
  • 20:19

Доможирово

  • 6:55 (в город)
  • 7:30 (в город)
  • 9:12
  • 9:17
  • 9:48 (в город)
  • 10:14 (в город)
  • 11:33
  • 11:50
  • 11:58 (в город)
  • 12:35 (в город)
  • 13:43
  • 14:08 (в город)
  • 15:53
  • 16:15
  • 16:18 (в город)
  • 16:50 (в город)
  • 18:03
  • 18:28 (в город)
  • 18:52
  • 19:44 (в город)
  • 20:13
  • 20:54 (в город)
  • 21:19
  • 22:36

Д. Починки (в город):

  • 7:01
  • 7:36
  • 16:56
  • 21:00

Дом Быта:

  • 8:12 (через д. Починки)
  • 8:32
  • 10:33
  • 11:05 (через д. Лихун)
  • 12:43
  • 14:53
  • 15:30 (через д. Лихун)
  • 17:03 (через д. Лихун)
  • 17:52 (через д. Лихун, д. Починки)
  • 19:13 (через д. Починки)
  • 20:34 (через д. Лихун)
  • 21:51

