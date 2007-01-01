В Калуге прошла акция «Ребёнок - главный пассажир»

В рамках Всероссийской недели безопасности дорожного движения в Калуге прошла профилактическая акция для водителей. Её организовали сотрудники ГИБДД вместе с юными инспекторами движения из школы №15.

Цель акции - напомнить водителям, как важно соблюдать правила при перевозке детей и быть особенно внимательными за рулём, сообщили 25 сентября в полиции.

Школьники раздавали автомобилистам мягкие игрушки - медвежат, которых они сделали сами. Вместе с подарками дети просили взрослых беречь маленьких пассажиров: правильно использовать детские кресла, не отвлекаться на дороге и всегда помнить, что безопасность ребёнка зависит от водителя.