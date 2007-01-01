В центре Калуги установят светофоры с кнопками вызова
Они должны появиться на пересечениях сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина.
Этот вопрос на днях обсуждался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили в управлении городского хозяйства.
С помощью такого решения власти хотят упорядочить движение пешеходов. Сейчас автомобилисты жалуются, что перед этими переходами приходится долго стоять, пропуская большой поток людей.
Сроки установки светофоров пока не называются.
