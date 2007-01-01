Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В центре Калуги установят светофоры с кнопками вызова
Новость дня Авто и транспорт

В центре Калуги установят светофоры с кнопками вызова

Дмитрий Ивьев
25.09, 09:11
1 951
Фото: Яндекс.Карты.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Они должны появиться на пересечениях сквера Мира с улицами Кирова и Гагарина.

Этот вопрос на днях обсуждался на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщили в управлении городского хозяйства.

С помощью такого решения власти хотят упорядочить движение пешеходов. Сейчас автомобилисты жалуются, что перед этими переходами приходится долго стоять, пропуская большой поток людей.

Сроки установки светофоров пока не называются.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
18 оценили
78%
0%
11%
0%
0%
11%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 1 комментарий
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkkyOWRLL2k1ekZwSjRKZUg4YjBOVmc9PSIsInZhbHVlIjoiS2dOVzhlWkN5VkUyUTB4bHo5Ny8xMGdaa0RyS0NxWE9RaEFJSU5VcUpVekJEdHE5Y3NidFhNWXRUTUZXckJDVjBPRE9mMTNzWktrSHRud0M0NVBaU245SlhMVC9TTzI4Y3QzSkVzSjkvSzhZUlJSbUxYVmFTZzY4dWhvZUZ0Q2tLN0xzVW1QUmczNkhMU2xYeXNsbExzZ3JvTlcvOGRiR2REdE5vQkJQQUFlL29UbmNGRjVkcGpRWXhTZjlsQkhYU1Era25lbjgySXVMa25TN1JrUnZ2cVJWakNFL3ZZdjUzd3lQTnUwNWhTaThCMEw3WW1McjRxS2U4T1RseTVPR2duQnlNdURkUmdwZUIvV3JaVmVMR3pVVkl6aVlUbmpoc3NQRjB2WVdWc01wS1J2aEV5U2lWM1lsQTdTaDhHdUFDK2hMSENlQXRkTGVGaGV0OTI4TXphWEV0cktnSllGWDBlbFVFRXYxNnMzM2RLdFZ5TStXeUtyUGFIL0xSZ3Y3SjRhQTVoYWhTaTlZeUdmOGNCMGQ2OUxrQ1JYMnJ6cDJYUGVsZmdaeExFY1JLdnBPQ2NEVTRkWEdvcWd5NFpCciIsIm1hYyI6ImU2M2UxMWFlNWEzYjhkMTM3ZTIzMjMyZDliNTI1YmE2ZjBlMjA4MTYwYWUxZGY5MTJiODc5ODY2NzI1OWIyNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IktKcXNvU1U2VUl4NnlqbTkzY2h6UXc9PSIsInZhbHVlIjoiQmwyY1ZsSlNMZE5ZY1N6emtlWlBuVnZGUWYrdFRZZWh3aTk1ODFMc3NQUU9oVFNHZDFDdmxjdTNpN1dzemxkQVZ5b09FRXliUGVVZFBiTWVqQVM0VnlNaGVyMHlHMGVyN3JnelowaHEvd0tueHYrTUxsMzVHWDNtK3pWZlJQN3hyeWdYcHhXU0dTNlduRThKN21nU2JwTUdlMEJVOVFZaldOMUdMWDlmbWFVd01URVJnUmFtZ3k3dCtjM2RGVjlqWjNHU0lSSHJ0cWhlMnlBdCtoMyt3YTZJYzAyNFliUzA4MVhqMWkvaUdVV2FUSWxUOXpIZWxPY2hHMWROV0h1WXVrbi9UdmI1WWVXd3huOTFNdjd0Z3MxWlJhVnJaeXg1MldhYTRMVExmdk94U3ZCRXdNVDNyL0N4Vi9hY285REgrZFhZSXJKN09wVmV0NmhJb1FmZG1pVnN6cit5VHRBYXF0Y1V4WFg3VmNhVFFybG0zVDVxWUg2dGl2dkdlUlNSWG1Ic2RUNFQyUFJyVmlOTUQ1OUxvVmtGQU1WZzlDS1M5RFFjVVVYdkdoVTVvYytZNUJTVHBXZnJNSGh3UDFpRkozS3NYeWovU0N4ZFdNU29YbUhkR1pER3M1d3lpTWN0QnRCNkdHdUxteTFRcDUwYS9CaHEvcHlLSHdyZDZIVjhKdkRNOFVpZ2h0VWZtTm5qdDlpUEU2L3p5NHBsU203eVlUbGEyUEpuS3duQWlWWnNrMFVsKzl0V0cvaUNiRzVhQXU1T3p6MkorSzUxTU5yUFJZYTdRMGZTZndOUDNIKzNKem95LzdJYmZEZ0d0QVIySk51N0twU2hUcFhHRTNFUSIsIm1hYyI6ImIyMGVlNjFjOTFkMzBlM2M4YWZlZDdlMDk3MmZkY2MxZjY1YjBhNDMyZjA1NGQ4MmVhNWY0MjkyY2ExMzRjNWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+