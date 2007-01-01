В Калуге рассказали, когда отремонтируют улицу Тульскую

Как мы уже сообщали, участок проезжей части раскопали в районе перекрестка улиц Тульской и Степана Разина. Движение затруднено в сторону улицы Энгельса.

В среду, 24 сентября, ситуацию прокомментировали в городской управе:

- Электросетевая служба проводит аварийные работы. Ориентировочно в течение двух недель должны закончить. Восстановительные работы на участке будут проведены качественно, под непосредственным контролем городских служб.