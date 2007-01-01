Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

Минтранс опроверг подорожание платной парковки в Калуге до 55 рублей

Дмитрий Ивьев
23.09, 10:46
3 737
Соответствующие сообщения в некоторых СМИ появились утром во вторник, 23 сентября, после публикации приказа Минтранса.

Однако появление этого документа, где указана максимальная стоимость парковки в 55 рублей в час, не означает, что такая цена будет установлена автоматически в Калуге.

- Официально заявляем, что такие новости – фейковые, - прокомментировал министр транспорта Геннадий Орлов. - Региональным минтрансом разработана методика по расчёту стоимости за пользование платными парковками и установлена максимальная цена, которую могут установить органы местного самоуправления. Согласно законодательству, каждый собственник парковки сам устанавливает стоимость в соответствии с методикой. Вопросы размера оплаты парковки лучше уточнять у владельца или найти в официальных источниках.

Напомним, в Калуге автомобилисты платят за парковку 35 рублей в час. Эта цена не менялась уже много лет.

