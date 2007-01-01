Афиша Обнинск
Самолет Сочи – Калуга приземлился в Москве
Авто и транспорт

Самолет Сочи – Калуга приземлился в Москве

Дмитрий Ивьев
22.09, 16:48
Рейс А45113 днем в понедельник, 22 сентября, перенаправили во Внуково из-за ограничений на полеты, которые действуют в Калуге.

- Решение экипажа воздушного судна было принято в интересах безопасности пассажиров, - рассказали в аэропорту Калуги. - Обращаем внимание, что так же будут задержаны остальные рейсы из\в международный аэропорт «Калуга» до снятия ограничений.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт в Грабцево временно закрыт для полетов из соображений безопасности.

аэропорт
