Афиша Обнинск
+20...+21 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Калужский аэропорт закрыли для полетов
Авто и транспорт

Калужский аэропорт закрыли для полетов

Дмитрий Ивьев
22.09, 16:31
0 891
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Ограничения введены днем в понедельник, 22 сентября.

Это сделано для обеспечения безопасности, сообщили в Росавиации.

В Грабцево временно запрещены взлет и посадка самолетов.

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9qK1JQdUY1cTMxTmNkZDBvazBLN1E9PSIsInZhbHVlIjoiNnA5dlBwQ005SEZUQy9IR2tJeG54QmF5ZnZJUSs0ZHY5YlVZNHcrN1dwZDJKajN2eE1ydGtzY1MwQXJTTnlLNEdYL1FCem5sWnpZWUpmZzdCSGNyTlF0L3RuY1RlOHFVT0xLUzJKeDd2K09vSnJnWklGbTM5UHhnRW9NMXdxZWVyekF6WGlicWZFQWVtK2h0T2VrM2p3UGFjajBsOGV1WnUxdkMwWi9VNnVIL2QrdnVLYXloMGdJSk9JbFVubUlKenV0SjVTdHZZY2l5UDgyVCtwTEUxWlZ1TGM3VWhYbDFuaVU3eS9DRmxoN1JLMStDK1JDbHRvL2pYY0ZrYnFTTDZZM0FMR0NER2U5QS9xZUNrUEFmeTFuSkhOeWs0NmFGVStTeFBwOFN1akY5NDErR3FTUCtHMy9pU3lCRm5UblNDcHRtbnNSOHNXTk5QQk1YVjFHeG9RNjllNGtLODU0ZEJSOEtPRmlRT2ZJbmQrc3Q1NVVWSDNuOUVtY2pXLytsYkFmN3Z2SXRoL3pNZER6TktNNkpNN0xnYTJZUTJXNFJKY2Fjb2JoSWdFUmJtOEZuSkpDd243aUtXcUZmZW5pLyIsIm1hYyI6IjAxZDE0ZjQ0MDk0OTVkOWIwZGMwZjIzM2UxZjNhMzZkMzFjNDFlZjNmZTk0NDAzZTY1MTMwNmY0MDY2NWNmNjkiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJJdlBPcG1SYUJxZWxYWFNzOFF2Tnc9PSIsInZhbHVlIjoiYkxLZm12WGRIa2xOSFZjNGZsKy9IcVEwakdjNm5xSTA4THAxWnZ2UHNHc05NMDRSUDRmTWk5VTdVZHQrTnFkY0RaQ0pnNUd5eW5sT2xxeURhUVNxSEZ6Tjd2Yk1heEZPOVEwVXN1UHlLT0hJTWNiM1VBcjVzWlV5bWZSTk9tZEN5QmMydzhyRUhBcXFuSDNmME9HMWwwanJkWGxWbVMwQnljS1VsLzZzN1llVE91Yy9RMWJQa3VpdWdSNTFZZkFHR0tyTzlGcUlxb0crS0Eza2JRUU8vdWdFei9hbzc4MUtaK1VFTUorNDgzQzJacE8yQ2tNN3E2LzFxUklPWCtFU2VmeHNNbTBvbVNLYTVaNXc0LzR4dDZqMFgzY1oyUU54dXM3czJOMDd0WnJYSWdBWFhMRHZMcTBnSDJoSHdNd0tpYXl2RC9GTnRmalpRZk93RnRZNUc0KzRjN0VLc2dyTjFuTDVKQld5SUl1YmZ3MHB1T1dzcWtMNDRUL3ovdFpwYThQSjFPVnltbnU2MVI0a0hoNWl0bFF3YUt3bjRXZ09Ob0t4VlBSamlvKzBRUi9BV0lLZ01VTjhMQk1OS0JPVHl0ejhydWErRmgxUTFKK1pPTVI5QmE2cEpSeWJqK3RZbW5wTFUzVTdyVE1HOElGVmpDeHQ1TEZjU3lhUS9rZDhYSW1PTWg0cmtQZ0hoUGRqV3hwZ0NPbnZORU5GRHlSdFI2ajBBK2FxZ09DYlpkZWxVY3RMVG40RkFoU3RicXZFNmhXbkJabkNhTGJVUGIxSlFubUpwUEQzVWpQekt4TmZlcEsxMHpXN1JaaHJaWXVHZ01xdzZobWhrVkdod21lMCIsIm1hYyI6IjVmMmZiOTc4YzIxNzNmYTZlMGIxNmQ5MGRkMTBjNTUzZDUwNDM0YjA0Y2M5NDU0ZGE5YjY3NzY3ZmNkOTkyYzAiLCJ0YWciOiIifQ==
18+