Авто и транспорт

В Калуге перекроют набережную Яченского водохранилища

Дмитрий Ивьев
22.09, 14:00
В четверг, 25 сентября, там пройдет спортивное мероприятие, сообщили в городской управе.

С 9:00 до 11:30 проезд для автомобилей будет закрыт из-за Всероссийской эстафеты факела «Огонь жизни».

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

