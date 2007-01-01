В Калуге изменят расписание автобуса №41
По-новому автобусы поедут от площади мира до Турынино с понедельника, 22 сентября. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.
Дополнительную единицу транспорта поставят до улицы Родниковой.
Публикуем полное расписание автобуса №41 «пл. Мира - Ждамирово» с 22 сентября.
- Ждамирово: 6:36, 7:09, 7:42, 8:15, 8:48, 9:21, 9:54, 10:27, 11:00, 11:33, 12:06, 12:39, 13:12, 13:45, 15:18, 15:51, 16:30, 16:57, 17:30, 18:03, 19:09, 19:42, 20:48, 21:21.
- Улица Родниковая: 6:20, 7:25, 8:30, 9:35, 10:45, 11:45, 13:55, 15:05, 16:10, 17:15, 18:25.
- Площадь Мира: 6:10, 6:43, 6:55 (до ул. Родниковой), 7:16, 7:49, 8:00 (до ул. Родниковой), 8:22, 8:55, 9:05, 9:28, 10:01, 10:15 (до ул. Родниковой), 10:34, 11:07, 11:17 (до ул. Родниковой), 11:40, 12:13, 12:46, 14:19, 14:35 (до ул. Родниковой), 14:52, 15:25, 15:40 (до ул. Родниковой), 15:58, 16:31, 16:45 (до ул. Родниковой), 17:04, 17:45 (до ул. Родниковой), 18:10, 18:43, 18:55 (до ул. Родниковой), 19:49, 20:22, 21:28.