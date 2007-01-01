Афиша Обнинск
+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге изменят расписание автобуса №41
Авто и транспорт

В Калуге изменят расписание автобуса №41

Дмитрий Ивьев
19.09, 09:08
0 547
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По-новому автобусы поедут от площади мира до Турынино с понедельника, 22 сентября. Об этом сообщили в управлении городского хозяйства.

Дополнительную единицу транспорта поставят до улицы Родниковой.

Публикуем полное расписание автобуса №41 «пл. Мира - Ждамирово» с 22 сентября.

  • Ждамирово: 6:36, 7:09, 7:42, 8:15, 8:48, 9:21, 9:54, 10:27, 11:00, 11:33, 12:06, 12:39, 13:12, 13:45, 15:18, 15:51, 16:30, 16:57, 17:30, 18:03, 19:09, 19:42, 20:48, 21:21.
  • Улица Родниковая: 6:20, 7:25, 8:30, 9:35, 10:45, 11:45, 13:55, 15:05, 16:10, 17:15, 18:25.
  • Площадь Мира: 6:10, 6:43, 6:55 (до ул. Родниковой), 7:16, 7:49, 8:00 (до ул. Родниковой), 8:22, 8:55, 9:05, 9:28, 10:01, 10:15 (до ул. Родниковой), 10:34, 11:07, 11:17 (до ул. Родниковой), 11:40, 12:13, 12:46, 14:19, 14:35 (до ул. Родниковой), 14:52, 15:25, 15:40 (до ул. Родниковой), 15:58, 16:31, 16:45 (до ул. Родниковой), 17:04, 17:45 (до ул. Родниковой), 18:10, 18:43, 18:55 (до ул. Родниковой), 19:49, 20:22, 21:28.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
4 оценили
50%
0%
0%
0%
50%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkNqbit1UkM2NXpQcHFoMjhyZk5wdHc9PSIsInZhbHVlIjoicFFrQzRNMjBaKzNzZ1NvaFp2OXFvckdRbkNLR0ZmcXhMWVdWcXdFcit5R2syUndxK245TUFyL21rcXdjOTFJME4rMHd6SXVYQ2hHUWx4SDJqeUVpdlR6VCtDOURQc3hBUkNvY1UxRHk1S0lWS0h4LzRnRFBDSVpJbmJUTXpRYkJIT0Vjb3p4U1VoczZmd05BdWl6UUVIdlVCT1VtUjJ6b2tqU0FyZGlVSkZOSWlRbERONkJhampnaWhDOEhnWSt0SFFKK0c4UHRta3NZOC9kdGR2NWtCeit3UThwRzc5NFJ5aHB1WHB0K0VSZ2lYTDh2SmxsVFB0cGVxTHNrVDVZcE1yREk3VUdRY0tSOU9lZVpJMFZoRS9MdVZ4MTNzTFNxVlBqTHdZeXBwUGF6eWRpQ0dFM0tIeTVpR3pIQVQ2VjM3RVp0WDdaOStob05HSWxlVnhub3pWN3VKT21EaFFXQUlLWnNoL0Z1MGZ2UjZEb0hpbUVGREExUHpqNkw3UWNsWHQ1a205S3J4QXlNU2VWR1hCUFhJUVhoTnZ2cURaUTJrMGtKbERIMjM2YzJ5VWpybHZuRlVSb3VrajNEUVVCVCIsIm1hYyI6ImZkYjUzOTIwNWMzZmQzMzhhYTcwM2U3MmU4MDdmYmJiODMzNzI5YTY0MjVhMzUyMWRkNzkxNmE1MDcwOGRkNDMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImlpYzZzMG83RHRuN3BITWw5T0M4anc9PSIsInZhbHVlIjoiUTN3T0I5NlNmU3FnRVBYa1NUWk4ramIrY1ErR0FDTVhiK1NoZk4yREMwTTdPdG1yUDFnM1pKdFNUYWFobCtXb2I2S0xOaVIxYXRQQzlrN3EzR0l5K1lTc1ZXNER4SmJqOUZ1ZDA5UURDdlNmUjFTWHlXUzRhTkJ6UiszNmVDUDR1cVNaTjVrcFNIeXlIR2tnbEpueFByNHgrbUg4enR1bG5kNkR6WkdIVmwvdmxJVkVjbVpxNGZvOURuRGZjem03dFc2aldVRFRndE5NOGYrWVhUQkdhYjlraEtjdzd0c3V1a2NnZlR3ZEZmc1M3WC9wdStTT3o1ancrUkZtVTlBK01nUThKbTZqVEo5TmFRTVBKZGVudzJMdWFNbVVTRzlvMGpxeTMvYmZXNDRFaFpzanZxV29uVjBQNzhlOWJRTTUyeFRlYlFWWEMyTWVsY3diMXNSY3MrZ2FtakpyMFZ5Zi9DZU40RldkallIMWtacFhVUGFRelVpZ3IydXd2aWhkNUVmRWRna1gxR21vZHBtZ0hYSDdhRGV1bmI0TE80dHZnQ2NJN3YyQUNNdmFtTVkxYit2VXVpeHh2TTNwUXlGQUlzOUFXM0lvYmZQUUYvS2lOblYrUzlhR0lWMm9ubmNXaGVCRjZTY1ZXQXBmWDBGMXNCUzl0ZWlCUFZXRE5TZmszay9waFF6NUpNdUZsdTlEQkxpUjBKdE5FVTZTdXBIOEJLY1hQcitXMG03WmRPb0hDcDFQTUJOZzZSTWJSQkQrL1pVeCtrMm01QmZuSlhVYzlxelN4UVR3RnVxVlpyUkRXbkpiSkMrSXRRUktIOFhsQ3ZXR2NEdGxpZnE5Z3dsMCIsIm1hYyI6IjY0ZTMxOWI5N2RkNTcwNTBkNGU1NzEzYmU0MzJlY2IwN2I0ZTg3MjEzMDA3YzQ3Y2Y5YjdjZThlMGRjZGRkNWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+