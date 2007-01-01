Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге маршруты общественного транспорта поменяют из-за перекрытия Кирова
Новость дня Авто и транспорт

В Калуге маршруты общественного транспорта поменяют из-за перекрытия Кирова

Дмитрий Ивьев
17.09, 15:24
0 149
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Как мы уже рассказывали, 20 сентября из-за проведения «Кросса нации» с 8:00 до 14:00 будет закрыт проезд между улицами Московской и Рылеева.

Как изменятся маршруты общественного транспорта, в среду сообщили в управлении городского хозяйства.

  • № 3 – маршрут - пл. Победы - ул. Салтыкова-Щедрина - пл. Мира,
  • № 8 – до пл. Московской,
  • № 8а – через ул. Суворова,
  • № 9 – через ул. Суворова,
  • № 10 – до пл. Московской,
  • № 17 – переведён на маршрут № 2,
  • № 17а – через ул. Суворова,
  • № 18 - КРЛЗ - пл. Победы; пл. Мира – Кошелев,
  • № № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27с, 33, 37 будут осуществлять выезд от сквера Медицинских сестёр через ул. Труда, ул. Рылеева, ул. Суворова, ул. Октябрьская.
  • № № 27, 69, - через ул. Суворова, в обратную сторону по ул. Кирова, ул. Московская, далее на ул. Пролетарскую, на ул. Герцена до сквера Медицинских сестер.
  • №№82, 91,98 – через ул. Суворова, на ул. Московская, далее по маршрутам.
  • №№4,26,29,39,44,72,76 изменение движения будет начинаться от остановочного пункта Кинотеатр Центральный (ул. Кирова) по ул. Московской, пл. Старый Торг, ул. Гагарина, ул. Генерала Попова. В обратную сторону ул. Гагарина, пл. Старый торг, ул. Московская, ул. Кирова, далее по маршрутам.
  • № 41 – от сквера Медицинских сестре через ул. Суворова, в обратную сторону по ул. Кирова, ул. Московская, далее на ул. Пролетарскую, на ул. Герцена до сквера Медицинских сестер.

Новости по тегу
транспорт
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im14OGl0ZGFTMTgrM2c1Tjd5YkxkK2c9PSIsInZhbHVlIjoidFFub1BwOUVCNThJSHphbzlIWHlzYmRzUE8yN3BlUFlndW5FOHhUREtHbXRxS1AydmYra3hVVTVqR25UNlRmZHVhbTRlZ0ZncmE4bnpwaHRKcmRmNWFVa08xckJrVEtDUkdxOGxQY2EvN3gxOFB0aDJJalh1WjdsYTRFZWFVakNzcDRHWGhpT3VBR3VlUGt5QjI3ZldDbFhrQWpWcUpSU1V1VHdCOFpYcFpmY2JMeDhqcGVqZjJuRHRKY2I5dGordzJXTGdBak5sWTEyNG9FaitXT3M2c3lPdWdzWllSa092V3RFU3ZkVnJ4WlVDVlo4NDhveUZIc21nZkxCUStWRGYzcGJmZXF6Q1JMSnQ3QjFHc2VHdTF6VEhhRUl3RWViM3FodHo0UDZYVDd3VW4wRy9leHBFRXNiTVgzYzBSdUl6Mk43L0UxSDJScFN3KzhrSDZtSHlVRlEvQ1UxT09LL3AzUmZydnNWZWtnaWpMMHhvaldWejZRTjl3VGpTTmhPZTB0dzlXTVY2Z1ZkK2xFZ1haTFRSMzRNTlpDdjVLRzdSby9DWExOSzU4M1JiMmRlWU5SUFhDMW05NlptVUJtNyIsIm1hYyI6IjhiZDRiOTVlM2M3NjhhMzk0ZWIxOTk4ZjNlMjljYWU1MDBjZTc4MDhiZTEzMDA3ODJiMjRiYzM1YmE1NTdlYTMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikt5NlR3dlhLcGNGS1NLaFdmODNpc2c9PSIsInZhbHVlIjoiMEtZUGlCaVhyTmh5b2FEVVhFdUlGdWdyY1Ivb3pZUENoUkNxZlBIM0xxelo2c2l5ejNycXRGcndRRWJ4RGlsYkhRNXVxcHRpcGVrc09hMHMvZFlpMXR5ZTJLTjhBSmZQMkx3anRzUmdpbkpoQk4rUytveXFYWDIzd1gwd1czbXZGM212bVhwL2JIK3IxUmZoR3dtZEJHbEs4RkgrYWNNRkp1QnM1azd6WDhQTEcwaWFadmRvdzNBbUlVeDJDM1grMzk2NWdtb2ZuNlk4SXVwcDhqbFNEWUJZckhBU1BrbWNFblA5UFhQeDArK2dtdUNnQXRTOFQrZVhXVkovWmtiTUhpdVRlVlJ6M0JNc1ZGdmlvUWhmaTFrZnZXcmMyWEFTV3pZVkVyVnI2T21nb3dNM0I5OXBlazJsN0ZBWnJoc01MaDhETDVhN0lSY3BPeHRtdmFIaTk5Wit3elI5WlFuOTQ5cWQxNGVKS0lLVVF5UE5tYndRM2RtLzRzYmdDUW5DanlLMVhPYTg1TTR6RHR0OVl2YkRmc3BzcmZBc3VENWQ1aU9VTmVjK0YwWVhQbzNRUW5LRmVEa0dhUTA0YThOQ25RbmYyQk1uQk1CTktnY21WaVZnU29wUTJqRFZCUkttUmdoQUNGQ3NjVVRKSUc0UzJMVkhIdktMV3Q3RnJEVHZFUDhVKzBYZTlJRS80SjVIMXBlbnBqR0RKNHJzYzhUaW1nQ0hvbk52TUFTa21hV1E3Ymx1WE9VSDU3RlZUN1NrRjhlZFB0S2lsWm5Ed1JDWnNIWWtvZ1l5OGwzRTNlYVpsL0F4NVB6MDJieDd1cnlxVmNNVzEvRi9USU0zeGdzZyIsIm1hYyI6IjUyNGZiMmFjOTk3NDdjN2I5N2Y2MmY1OGI2MDNkYTA2NTI4ZjY0MzRhNzkxNjA2NDJhNmQ2MzM1OTUzYjdkNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+