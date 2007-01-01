В Калуге маршруты общественного транспорта поменяют из-за перекрытия Кирова
Как мы уже рассказывали, 20 сентября из-за проведения «Кросса нации» с 8:00 до 14:00 будет закрыт проезд между улицами Московской и Рылеева.
Как изменятся маршруты общественного транспорта, в среду сообщили в управлении городского хозяйства.
- № 3 – маршрут - пл. Победы - ул. Салтыкова-Щедрина - пл. Мира,
- № 8 – до пл. Московской,
- № 8а – через ул. Суворова,
- № 9 – через ул. Суворова,
- № 10 – до пл. Московской,
- № 17 – переведён на маршрут № 2,
- № 17а – через ул. Суворова,
- № 18 - КРЛЗ - пл. Победы; пл. Мира – Кошелев,
- № № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27с, 33, 37 будут осуществлять выезд от сквера Медицинских сестёр через ул. Труда, ул. Рылеева, ул. Суворова, ул. Октябрьская.
- № № 27, 69, - через ул. Суворова, в обратную сторону по ул. Кирова, ул. Московская, далее на ул. Пролетарскую, на ул. Герцена до сквера Медицинских сестер.
- №№82, 91,98 – через ул. Суворова, на ул. Московская, далее по маршрутам.
- №№4,26,29,39,44,72,76 изменение движения будет начинаться от остановочного пункта Кинотеатр Центральный (ул. Кирова) по ул. Московской, пл. Старый Торг, ул. Гагарина, ул. Генерала Попова. В обратную сторону ул. Гагарина, пл. Старый торг, ул. Московская, ул. Кирова, далее по маршрутам.
- № 41 – от сквера Медицинских сестре через ул. Суворова, в обратную сторону по ул. Кирова, ул. Московская, далее на ул. Пролетарскую, на ул. Герцена до сквера Медицинских сестер.