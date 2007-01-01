Афиша Обнинск
В Калуге планируют запустить самолеты в Краснодар
Авто и транспорт

В Калуге планируют запустить самолеты в Краснодар

Дмитрий Ивьев
17.09, 15:10
В среду, 17 сентября, из Москвы отправился первый после трехлетнего перерыва рейс в этот южный город.

На прошлой неделе федеральный Минтранс сообщил об открытии краснодарского аэропорта.

Из Калуги туда тоже планируют летать.

- Работаем над этим направлением, но точной информации о возвращении перелетов в Краснодар дать не можем, - рассказали нам 17 сентября в калужском аэропорту.

Напомним, улететь в Краснодар из Грабцево калужане не могут с февраля 2022 года. Тогда отправиться на юг можно было за 888 рублей.

