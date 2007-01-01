Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Козельске перекроют железнодорожный переезд

Дмитрий Ивьев
17.09, 14:57
0 217
Фото: Яндекс.Карты.
Ремонтные работы на улице Большой Советской начнутся в четверг, 18 сентября.

- Заменим устройства заграждения пути, обновим резинкордовое покрытие, уложим асфальт на дороге в зоне переезда, - поделились планами в Московской железной дороге.

На период работ вводятся ограничения проезда через переезд:

18-19, 25-30 сентября с 09:00 до 16:00 движение на переезде будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме,

23-25 сентября с 00:00 до 03:00 движение временно закрывается.

Объезд возможен по улицам Земляной Вал и Спартаковской.

железная дорога
