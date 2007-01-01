В Козельске перекроют железнодорожный переезд
Ремонтные работы на улице Большой Советской начнутся в четверг, 18 сентября.
- Заменим устройства заграждения пути, обновим резинкордовое покрытие, уложим асфальт на дороге в зоне переезда, - поделились планами в Московской железной дороге.
На период работ вводятся ограничения проезда через переезд:
18-19, 25-30 сентября с 09:00 до 16:00 движение на переезде будет организовано по одной полосе в реверсивном режиме,
23-25 сентября с 00:00 до 03:00 движение временно закрывается.
Объезд возможен по улицам Земляной Вал и Спартаковской.