Главная Новости Авто и транспорт Калужских автодилеров наказала антимонопольная служба
Авто и транспорт

Калужских автодилеров наказала антимонопольная служба

Дмитрий Ивьев
17.09, 09:40
В Калужское УФАС России поступили жалобы на две компании, торгующие автомобилями.

Жители региона рассказали, что получают от дилеров смс-сообщения с рекламой.

В частности, людям предлагалось выбрать электрокар с выгодой в 500 000 рублей, а также посетить презентацию нового автомобиля и поучаствовать в акции.

Антимонопольная служба установила, что сообщения были сделаны без предварительного согласия заявителей.

Автодилерам выдали предупреждения.

