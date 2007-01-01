Калужских автодилеров наказала антимонопольная служба

В Калужское УФАС России поступили жалобы на две компании, торгующие автомобилями.

Жители региона рассказали, что получают от дилеров смс-сообщения с рекламой.

В частности, людям предлагалось выбрать электрокар с выгодой в 500 000 рублей, а также посетить презентацию нового автомобиля и поучаствовать в акции.

Антимонопольная служба установила, что сообщения были сделаны без предварительного согласия заявителей.

Автодилерам выдали предупреждения.