Калужских автодилеров наказала антимонопольная служба
В Калужское УФАС России поступили жалобы на две компании, торгующие автомобилями.
Жители региона рассказали, что получают от дилеров смс-сообщения с рекламой.
В частности, людям предлагалось выбрать электрокар с выгодой в 500 000 рублей, а также посетить презентацию нового автомобиля и поучаствовать в акции.
Антимонопольная служба установила, что сообщения были сделаны без предварительного согласия заявителей.
Автодилерам выдали предупреждения.