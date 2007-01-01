Афиша Обнинск
+18...+19 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Думиничском районе ремонтируют почти 5 километров дороги
Авто и транспорт

В Думиничском районе ремонтируют почти 5 километров дороги

Дмитрий Ивьев
16.09, 15:45
0 369
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Работы ведутся на участке М3 «Украина»-Брынь-Зимницы-Новослободск в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 16 сентября министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

- На текущий момент проводится восстановление водоотводных канав, - пояснил он. - В ближайшее время планируется начать замену водопропускных сооружений. Вскоре приступят к разборке дорожной одежды в местах пучинообразований для предотвращения деформаций покрытия.

Все работы планируется завершить до конца ноября, а общий ремонт участка дороги - до конца октября следующего года.

Новости по тегу
дороги область
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
50%
0%
50%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImQ5ZDNzUFlxSGJobW85TXByRFhZVUE9PSIsInZhbHVlIjoib3ZPYmpYeDJLdDdnUmxSNmo1b0szWW43d1d2WEFVSVByeFdnc3V4bm44bkpYUHFGT1pFRkNmbnJKaU1ZcFdxL2RZTnFkbHBaT05HZC85Vm5BQS9US0hWd3RvNUM2RVJLU2tZTnZiUmVHc0lpa0JjTnJ4bUQ2enIzMnJONXZXZ0hWc3ppL2p4cDdrUHRNNUwvZFJkQlNONjVTYmdXV000aWlCWnYzTXBjV0FMY2hWWnVMcFpyT1VDNU9XczdXMXZMcWpWSFRZT0szajJUNXNTZi9kdGRGa0Y0US9waTE4dkVqbDVGNEVHbTlzZWo4Q0c3YzJGZjlGeWoyRVJoSkI1UmRDaGlwT2tHUmVyODl3NW1ld1BaWnN0RU9UeWpDZWJ4N0ZtV25kSWx1a1NiZkQxTTIvSFVseCtOZmRqWk8rWEdkQmJSVmRpRlN3VjB3MGhpUjZpbDY1RXpodU1qWmpFeG9TTWdTWHJic1oxMkpjc2lSbUpwTFJqWTRtekNEUDFxekJpVnhzbnY2OHA1RW5VcWxJY1dXbFZwaFV4RmJvTGpPN3lLTXpvUTZhSTZEQnIzWlRudkRnYTh2enNZcGdyTCIsIm1hYyI6IjcwNjIyODE1MjNiMWM2YjQ5MDFlZDBhZjM4MWU1NmNiOGRkY2ZmYWU3ZmQyZDk0MzA4MTk4MTM2Njc3NWE0NGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ikp3bXNiV1Y5TGpZMTNsWStacmtNakE9PSIsInZhbHVlIjoiZVFwZjA2V3YrNzJEOFlxOVc4R1BnQzFmdGlHL1dOd0RxMDUxMStXaUlIdnVYSk41eVphVHZGNkQ4V29HeTMvdmRLSUVCOTI3dlB6TFBzUDBrM1lkbGZyaUx2cUJ1aXBxbVN4Q2JZN09CNXN2cFhhdmVYK3hnWEdHQnRKZVRWUWRlWUVLM0FKNTdJeDBlUTJodFBGQnFzSjVTRldwenF3cjRTSUJJRWk4eHdUdEtvUS95T0FRR3RtS0lOSzRScWxMUkZzU045S2twZ2pwSkVHWnVTSkVPRERaSjhSNUlKWUNRbzZmcEtXQmlSZVhBL2JsQlJrT0p2L0h4RThJS1RPUnh1Vk5UUDJ5L0FyUEdIQ29kOEFWaytvNmR4VVI3eFBLWS85bDhleDJTa3g4cEpnQkJOVjdJYUNLeUFrMWp6dm92Nmp0WTFQcWloZ1NXUkg4VmdyOTlSTUFlWW94RVdnN0xoUmFIT093MFZneGx0NVhZSjN5RHNSMENDbEc1bTRpbXliNW01U0FqZHVnOU8rcXBGL1pZejFteVE0SCtlSUYzN3ZVYm4vOFFaRUhwNTNCck5YSEYyTjdzdHRXdEhheDh4QkUrRitkNFdIVVhiNXh4QUtWSmE5cW1pTk9Udm0zQndpd2M4T0hxczFYUWw0Sk1XMjVCQVNhazUzMmova3pjbXJFVVAzNjlFeGFWeUlkT3hncEl4UTc1Z2dHbnhjMTkrNFhGQmZIcWh3cnNpT1d6dmxVaHZwckU3YVRnWkM5UjBLY2hBT0QyZEhJcFBqUEswRDIyLy9MSm9tcjljTTB5M2Z0SmxKRFppa2VEVGdZek9MTngrV0t4QllKUUFwTiIsIm1hYyI6ImIwN2NhM2NiMzc3MmJlOTQ5Nzc4MjhjNmI3NmIwNTkyNmRkNWM0ODVlNjU0MWNjMDI4NzdhYzY4NzQ2MDliYjUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+