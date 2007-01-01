В Думиничском районе ремонтируют почти 5 километров дороги

Работы ведутся на участке М3 «Украина»-Брынь-Зимницы-Новослободск в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил 16 сентября министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

- На текущий момент проводится восстановление водоотводных канав, - пояснил он. - В ближайшее время планируется начать замену водопропускных сооружений. Вскоре приступят к разборке дорожной одежды в местах пучинообразований для предотвращения деформаций покрытия.

Все работы планируется завершить до конца ноября, а общий ремонт участка дороги - до конца октября следующего года.