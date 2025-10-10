Афиша Обнинск
+21...+22 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге изменили расписание самолетов в Санкт-Петербург и Сочи
Авто и транспорт

В Калуге изменили расписание самолетов в Санкт-Петербург и Сочи

Дмитрий Ивьев
16.09, 12:50
0 590
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Они отправятся в эти города в другое время 2 и 9 октября, сообщили в калужском аэропорту.

2 октября:

  • А45013/4004 Сочи-Калуга-Пулково прибытие в 15:55 (было 12:55), отправление в 16:55 (было в 13:55),
  • А44003/5014 Пулково-Калуга-Сочи прибытие в 20:40 (было 17:40), отправление в 21:40 (было 18:40).

9 октября:

  • А45013/4004 Сочи-Калуга-Пулково прибытие в 18:40 (было 12:55), отправление в 19:40 (было в 13:55),
  • А44003/5014 Пулково-Калуга-Сочи прибытие в 23:25 (было 17:40), отправление в 0:25 10.10.25 (было 18:40).

Новости по тегу
аэропорт
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InZJd3JnVGpGYkV0RjlQbEthSzdoV2c9PSIsInZhbHVlIjoic3ZuRnhsY3JkbmZ1aVN4T2FGVHdRMzU1VmxTRFVicHlJdkI3SDQ2VDAvcHFmeFN4WFVoSWlYT3JIOUQzcnkxaUZIckJvc0xtM0V5NFNWa2ZvMG0wNUhESW5od1NnNm5XdERUOXllVnFVaVFlc0pGQ2c4blo5YjJHY29QYzl3b3dYRzlCMy9tSmdqVjBBdGt4U25UUnVMY1UrMEJ4dGNXbm83V0VSb0ozOEc1NE9MNkhUVm1SVU1GTVF4WkJnUldVY2h0d1VCb0JFdm9NQ20rY0JpMWt6VHJzajQ5ampYVU02UGlFOHpJTkJrYklOODJjZ1ZUeWNicSt5SHQrV21qKzhMQ2pWeU9WYi9OSTJEODZLVlMwOXR3ZEU2R05sL0REazFXWmQranU0cmdReXA0bFpHcjM5RkVac2tWYkRzUVo5U1RZZjN2c3RuMUxWM1c3MEIvS25SOG80ZENzcmF5UWFibTkyWlVPSy91TjFMT3J2NnI5VCtBVDVKa0p2cnZYVnlMM2RrM3FaZVlCZVY3UGU5QWROQjM1OXhlNU1Eb2pOUnp5bDFtN1RBbjlXZi9qSUM2L0xPUkswaElUd3NOWCIsIm1hYyI6ImVlYjAyMTFhNzM1YWFiYmI2NjVkYTYxNzk4MDZkNDlmY2RjNGVkMmJlYjMwODNmNDUwMTkyMmQwZjg5MTgyY2MiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkNnRDRnR21QbjVmUEE5Njdjdnc3VFE9PSIsInZhbHVlIjoicncxMGljOGJHT3dWMlcxcExybGRZYkw3cVR4ekpGWkdaeWp0SVdHVXBZY0FPQllCU0psa1NSZEdOMjNKditRcTQ0VWJYM3RTaHRnRDlSWmVOT0pMWUNsS1FKR0tmV3cxeUVSS3FnNzZreWZtS3k2ck5tcnFWeHJwNkdKbFdud2lDVTZvYWlDVlE5MnI3R2QzbjloeU10cHJzTFpkZUZFTG1VUmVWYkEwUVk4bW5mNjZSaEVJbVVISURENERVWEtwWk1MYWhva0RibFlFUTJvNzFpVjRXanhwMnNlZjlETVFiZmVMckg2bVFJaUllZEtGQ3NYWHVvTWczNkJQVnNHbnN2em1TMGhxQmkwNzZRYzFUNE9QbUhlZDhYbjF6dHpDRFdOY0VsSU1PZVcyUUZna3lYM2JWdkdtMHFBcFBJQVF6KytrQTdwQjBUcElhenNCenRET3BJbjNCbXhPSkpabnpBUjJhTlZGQWtKS1NhbG9PTEJ0S2JUN0hvQjlnQWpXODZOajN2QmJ0bW1GR04xdDI3VHhXN05DNVF0WXdwUjNCQXpyZXRtVzdOL0pOTHZIK2VRMmxqUWl4bExtWThZa1BIRG9CcXNzdStnUm5iUi9kcmtuSHpJZktuWTNRaTNnbzQvdzhlV0JuaTFObFNDbG9pMUF0RkUzS1FKS2ZTcXJpTkVtNE50UXVMai9KVjJLVVVSUTYrRyt2eHVoWXF6dVA0QVRnMkYzRldPc2ljd2Q1cGY5S2VJQ21KUVNzZHFrak9MeTgvU1M1N0UrY1Q2S1UxemxtUXZtcnk2YW1Vdkc5QzF5clNSN05WU0prZHlGbjR1NzdCL2orMm52WExYYSIsIm1hYyI6IjNkMzExMTUyNTQ2ZDFlOTQyYmYzMjkxMzBkZTZjNzFkNWU2NWQzZmY4MWZkYzlkOGNmMDBlZjZmZmU2OTNiOGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+