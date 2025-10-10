В Калуге изменили расписание самолетов в Санкт-Петербург и Сочи
Они отправятся в эти города в другое время 2 и 9 октября, сообщили в калужском аэропорту.
2 октября:
- А45013/4004 Сочи-Калуга-Пулково прибытие в 15:55 (было 12:55), отправление в 16:55 (было в 13:55),
- А44003/5014 Пулково-Калуга-Сочи прибытие в 20:40 (было 17:40), отправление в 21:40 (было 18:40).
9 октября:
- А45013/4004 Сочи-Калуга-Пулково прибытие в 18:40 (было 12:55), отправление в 19:40 (было в 13:55),
- А44003/5014 Пулково-Калуга-Сочи прибытие в 23:25 (было 17:40), отправление в 0:25 10.10.25 (было 18:40).