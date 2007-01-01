Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

Центр Калуги перекроют из-за соревнований

Дмитрий Ивьев
12.09, 12:44
0 588
В следующую субботу, 20 сентября, состоится традиционный «Кросс Нации».

В Калуге спортсмены будут соревноваться на улице Кирова.

В связи с этим временно введут ограничения для автомобилистов. Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.

С 7:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Театральной площади между улицами Кирова и Суворова.

С 9:00 до 14:00 закроют улицу Кирова от Московской до Рылеева.

Как изменятся маршруты общественного транспорта, власти пока не уточняли.

Новости по тегу
дороги
