Центр Калуги перекроют из-за соревнований
В следующую субботу, 20 сентября, состоится традиционный «Кросс Нации».
В Калуге спортсмены будут соревноваться на улице Кирова.
В связи с этим временно введут ограничения для автомобилистов. Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.
С 7:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Театральной площади между улицами Кирова и Суворова.
С 9:00 до 14:00 закроют улицу Кирова от Московской до Рылеева.
Как изменятся маршруты общественного транспорта, власти пока не уточняли.