Центр Калуги перекроют из-за соревнований

В следующую субботу, 20 сентября, состоится традиционный «Кросс Нации».

В Калуге спортсмены будут соревноваться на улице Кирова.

В связи с этим временно введут ограничения для автомобилистов. Соответствующее постановление подписал городской голова Дмитрий Денисов.

С 7:00 до 14:00 нельзя будет проехать по Театральной площади между улицами Кирова и Суворова.

С 9:00 до 14:00 закроют улицу Кирова от Московской до Рылеева.

Как изменятся маршруты общественного транспорта, власти пока не уточняли.