На дороге к Перемышлю продолжается укладка нового асфальта

В Перемышльском районе ведутся работы по ремонту 10-километрового участка автодороги, соединяющей трассу М3 «Украина» с городом Перемышль. Проект реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом 11 сентября сообщил министр транспорта Калужской области Геннадий Орлов.

Уже выполнены ключевые этапы: отремонтированы две водопропускные трубы для предотвращения размыва дорожного полотна и произведена замена пучинистых грунтов на ослабленных участках земляного основания - это повысило устойчивость и долговечность дороги. На протяжении 4 километров уложен выравнивающий слой асфальтобетонного покрытия, обеспечивающий ровность и прочность будущего дорожного полотна.

Также в рамках обновления инфраструктуры заменено 8 остановочных павильонов. В настоящее время завершается восстановление всех остановочных пунктов, параллельно продолжается укладка выравнивающего слоя.

Завершение всех работ запланировано на октябрь 2025 года.