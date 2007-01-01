Трассу М3 «Украина» перекроют на шесть часов
В ночь на пятницу, 12 сентября, будет закрыт участок с 79 по 82 километры – недалеко от границы Калужской и Московской областей, сообщили в «Автодоре».
С 23:00 до 5:00 там будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходов.
Движение автомобилей в сторону Калуги будет закрыто. В сторону Москвы можно будет проехать.
Объезд предусмотрен по маршруту: Наро-Фоминск - Новая Ольховка - Каурцево.
Водителей просят заранее планировать свой маршрут.