Трассу М3 «Украина» перекроют на шесть часов

В ночь на пятницу, 12 сентября, будет закрыт участок с 79 по 82 километры – недалеко от границы Калужской и Московской областей, сообщили в «Автодоре».

С 23:00 до 5:00 там будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходов.

Движение автомобилей в сторону Калуги будет закрыто. В сторону Москвы можно будет проехать.

Объезд предусмотрен по маршруту: Наро-Фоминск - Новая Ольховка - Каурцево.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.