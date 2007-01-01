Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт Трассу М3 «Украина» перекроют на шесть часов
Авто и транспорт

Трассу М3 «Украина» перекроют на шесть часов

Дмитрий Ивьев
11.09, 12:03
0 683
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В ночь на пятницу, 12 сентября, будет закрыт участок с 79 по 82 километры – недалеко от границы Калужской и Московской областей, сообщили в «Автодоре».

С 23:00 до 5:00 там будут монтировать пролетные строения надземных пешеходных переходов.

Движение автомобилей в сторону Калуги будет закрыто. В сторону Москвы можно будет проехать.

Объезд предусмотрен по маршруту: Наро-Фоминск - Новая Ольховка - Каурцево.

Водителей просят заранее планировать свой маршрут.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
67%
33%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlmYjZMdVRjU2FaSFhLMXJFdHJDRkE9PSIsInZhbHVlIjoiWURmTUFWNnJxci83cG5LTnVDZ0Y4SzhRbjNIN1NhQ0x1dUROZDlBWFdWKzNWT2l3Y2dSd1VNUnhsWWpma2NFbytRcFNGTml1bDUrUFdLNVZRMXB1QzBZQ2Q4RTZuTUpZVFpoUkl5SDdHTDNWTkRPUFc0ajNheDVRYjY1ZWdyanpIbnJUTndOdkIyR2hkdDRYVTMyakJZd0pBNS9MUlZNQklyUVpoRTVEZ3dieENldlBDK1FNVFh3UUo2Vmx6QWlyYmNhS2JNTTV2TGRjNnQxSTJ4emdLbURxS0JVK2hFeEVHQnM1SmR2NmpWNklpcnlFU1lKRU5jT0RkTFhaTmJtc2l5b3p5SStuUXh2S3NQV1ErSlRYR3Fmd3RSRWFBckVNWi9HS2tvT1lGZXRUckVsdmZJd2QyK3lMN29mMW1HZnh1UVN5QWJXWUFBN0VhaE9KLy9xRUV6NEVCV29yS1ZKdUpVVGh5OGFFdUhtNlIwekttQk43dWRwazJmU3RObmVUYlcvZjIxTmdmdjROVVM3UEVFOWdTclArWEJ5SE90cDFnZmVvMFZSdHYzVzROR3VJeVhmR0QxU1JaN2xpR1V1VSIsIm1hYyI6IjAzNDNlMTc0ZmQyMDZhMDBlZDI4MWFiMWM4ZGFmZWQ5NGUxZTU1OWUxOTg0YTc0ZmZkMTcxN2IxZTM2NGQyMDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjIzNFdicUNZVkducjVuSHNUdXJJaXc9PSIsInZhbHVlIjoiaHdPeVRuVFBlaEdFVmxrcVMwNkwxYnE4cEhTVjVYZ003Y0tzVGpld1VkK3VTb3lmK1JHZVhUdisrOG9XNmhNc3N1Sk51TTN4RUEwMmwvVDc1OEV5WmJndVZ2Q2hTckYrM1RHdnVCVzExV01Sb2JxdUVST3dWZ2FON3NHanpRbzB2THpJQUpyaGZxZkpTZzNHRXBZNCsxT0dRSStzU3pYaVVHMXJ6K0VkaFFkRzBGZXlSQk5NRk9NYjBOYUdjTmlUeUZKK2M3QW91OXlKU2dEUVdNa1poOG9sdmxxdm90bU96ekpYUHIycFk2dmtlUWRsK2o4R3lpTEtlQm9PTmIzZkhlV3JEZTY1SGtFaU5tVWtuYndSdHF5ZGNhdUJxK0xQVzBlbnNla1E5TEVNamhSc2RsZUw1UWNjMHJ1eVY5YzJQZHZnQW9rWldjbkJSRnRBV1ZVSGdLbXRXUkcvTkFiYVJOZVV4aTNaYnhCc3JZOTI4ZkpaZnJURUlqV2p6dDkyNmZqemRwaWtQSnNWSVk0d3FGQ2JUK2hjM05wYVBrWnVDd1ZycVdQWGhsZGx4ZG5UY3Z3VFZoZ2lUbmtuazlpd0FRSUJFVHBWTW9Tck85a2czUVVEbHUycnplb09DZDdCd2ljVU4yNUZUTTFsS3BzSDgza3pRMXYvU3NlOEUrYXFmZkMzK0t1M0hFSjFNeERsREUyRXVXWStSbmtDYXJHZjdhVyt3WklnUXpxSmxFOGN6Rm9Cd0pXeTM3QWhvTGFhaXFGWUh2ZmlPV2YrTER3SzNWZ0RMdkdkd3JSeDNBeHQzcGlDWmY2VHJGSzU2SDZCbm4xaWNaQ0x6VFBuRXFkeiIsIm1hYyI6ImU3YzdmZWY3NTA5MDg1YjkzY2NmYTUzZDU2N2FhOTZjZTg3MjVjNWJjMjc1N2Q0Yzg3Y2FhNDVkMTlmMzBjMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+