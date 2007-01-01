Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге с помощью светофоров ускорили движение на двух улицах
Авто и транспорт

В Калуге с помощью светофоров ускорили движение на двух улицах

Дмитрий Ивьев
11.09, 10:49
0 763
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Координированное управление светофорами введено на пяти участках. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в четверг, 11 сентября, в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Нововведения вводились на следующих участках:

  • ул. Генерала Попова (от рынка до ул. Заречная),
  • ул. Московская (от конечной остановки МТС до СНТ «Заря»),
  • ул. Московская (от ул. Кубяка до ул. Небесная),
  • ул. Московская (от ул. Переходная до Троллейбусного депо),
  • ул. Московская, (от КАДВИ до Путепровода).

- В результате введения координированного управления на этих участках произошло увеличение средней скорости движения автотранспорта и уменьшение среднего времени в пути в пиковые часы рабочих дней, - пояснили дорожники.

Например, на участке Генерала Попова от рынка до Заречной скорость движения увеличилась на 26%, на улице Московской от конечной остановки МТС до СНТ «Заря» - на 25%, на улице Московской от улицы Кубяка до Небесной при движении из центра скорость увеличилась на 18%, в центр - на 21%.

Новости по тегу
область
Лента настроения
8 оценили
37%
0%
25%
0%
25%
13%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IktlMTkwWFdSVHBJOVNldzgrWWk5ZUE9PSIsInZhbHVlIjoiZ1R3dmp6Y0pkM1pYN3lEZGJrZHJSaWdMSHdIb1d1ZWlUdW5SMkpOcngyUUpPdUR5Y2tVdFJoMklTU1c5dUVpbG5KbmdmbUhlcDhKcnZZQ1FPa2p0M1ZNRGZVMS9YRVV2MEJreFArQ2NqcVMydzh4M2xQdGE4SXZVNXRkQWp6VE5zbm0xcWt0VWtKYS9tclRLS1ltYzc1NkE3Z3NBdm50cW02WlFtaElvSDFaQWFYMFdNakc4VmFBMU93amZCMC9UVHpRUjNGY2MxVHFDMDRYSWxPd0FzWFk1ZVRIdHBWMmhoRzV4OWpnOFVEeDNzZzhYaXZJV3FJRm13RTRZa25nMU96K2pLNy9TYUVCbWhpNzFOUlVJWWRrSVYrcExmUHd3Q3JDR3lMMFJHTWYxbksxUHZ5TUJTMnFUbTIvZWlKNXZpNjRzamRaSU5BT0I3a2NvUGNzVXhjeEJoOGpVUno2MnZyVUV4Wkphc1ljNEdEeHJnLzdweXB0Zml0SHZocWdZZTdiSzRvRU55eGVkQWVjN1RKalVzeUMwL29HTUZ4ZllYemlyRjh3NFFkaW5ha1U4cXpXbjRnN0Q1TTJOMFhlTSIsIm1hYyI6IjAwMzQ1ZmIwODdmYjczNzVkNmU0ZTZlZDBkMmRmYjNiYjJmNDRiZWQ2OGUzMDg1NzViMzljNjA0YzY5NDcxZDEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkJFSWdYOGtYQ1h0clFRK2NZczNxY2c9PSIsInZhbHVlIjoidDVxa2JDUVkxQU1OWThxQ2NmQ3dIc0NPcW9wODMvSVh0Y2NpaDFkYzg1aWxMMW5uelFMVlhOWmJYOEhmQkd0TDdtQUJlMEpYNjFPTTYxdlBKajZ4bGY5ZzZhNGJoVCtWN0MwMXNqYXpWSW5oSkVBazQ2akU4S3N3NGFCcktoOFltdDNibG43ZDNKb3lkUmYxZ1ZnbElVdXVUNlJaNEJXZTFWQy85YkNseVNvZWc1dXd3WjBKTVBsYUhMQlRSM2FEYUQ0ekxlMFVEM3VVc1VzWUFPQlNobnROWkhpaTRuTWFLbzZYMWxScXNGMUMyWDY5b3llZlNMZ3pGc2V1MzV3R291end0UVdDWUtOeXAvQzlERlRUaDR3UDhlcDBNRytHSHdZUUJuZ3Q2bFJKcDdpNURJeWpSQVFhZWlVanJJclBPVUZnOEhiOGtja3l5THZwYlA3ZTNNTHF6K2NQcjJtOFhUTDNjVmVXZHZYSXczS3FjMmNUMXVlS29Wa2Iwd1IvWHRsOE5KdXUwRzdzSjR0dTd2YkZlNFBDZks3eVI3NkJmaGpxNlJYZnEwOE11Q0lsOTh1b3ZWWmxEWFQwKzdtNFdBUVA0VlRzU240bWJIeW5GWEVIOGJsTXlyQzJvUVI5OTdpU09mcWFhQXF5dVA4eDd4KzFndnNJRENlOUw1aFo0YWRoUGZvTDlVajZ2UmRQWkNISjVzbFpleGxrQ0t0QmxNVE9yQ3NOWFRRYTNQUlhOYks4eFVkd2NLYUpxc2x0THloRy9kNzdXZDlBYTg4SFZoUS9NTHVqZitNOThaSm84QzZKWFlHbllGaTZXbFBRKzNCeUhINm5VZVhWVS9SVSIsIm1hYyI6IjNmNWIyZGVlOGVhZmJjZGM0YjFmYWQxYTMwZDlkZjgxNTYyNThkNmIxNjljZjQ0YWVjZDgzZDZhZGVjZDAwNWQiLCJ0YWciOiIifQ==
18+