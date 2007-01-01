В Калуге с помощью светофоров ускорили движение на двух улицах

Координированное управление светофорами введено на пяти участках. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в четверг, 11 сентября, в региональном Центре безопасности дорожного движения.

Нововведения вводились на следующих участках:

ул. Генерала Попова (от рынка до ул. Заречная),

ул. Московская (от конечной остановки МТС до СНТ «Заря»),

ул. Московская (от ул. Кубяка до ул. Небесная),

ул. Московская (от ул. Переходная до Троллейбусного депо),

ул. Московская, (от КАДВИ до Путепровода).

- В результате введения координированного управления на этих участках произошло увеличение средней скорости движения автотранспорта и уменьшение среднего времени в пути в пиковые часы рабочих дней, - пояснили дорожники.

Например, на участке Генерала Попова от рынка до Заречной скорость движения увеличилась на 26%, на улице Московской от конечной остановки МТС до СНТ «Заря» - на 25%, на улице Московской от улицы Кубяка до Небесной при движении из центра скорость увеличилась на 18%, в центр - на 21%.