В Калуге с помощью светофоров ускорили движение на двух улицах
Координированное управление светофорами введено на пяти участках. Работы выполнялись в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», рассказали в четверг, 11 сентября, в региональном Центре безопасности дорожного движения.
Нововведения вводились на следующих участках:
- ул. Генерала Попова (от рынка до ул. Заречная),
- ул. Московская (от конечной остановки МТС до СНТ «Заря»),
- ул. Московская (от ул. Кубяка до ул. Небесная),
- ул. Московская (от ул. Переходная до Троллейбусного депо),
- ул. Московская, (от КАДВИ до Путепровода).
- В результате введения координированного управления на этих участках произошло увеличение средней скорости движения автотранспорта и уменьшение среднего времени в пути в пиковые часы рабочих дней, - пояснили дорожники.
Например, на участке Генерала Попова от рынка до Заречной скорость движения увеличилась на 26%, на улице Московской от конечной остановки МТС до СНТ «Заря» - на 25%, на улице Московской от улицы Кубяка до Небесной при движении из центра скорость увеличилась на 18%, в центр - на 21%.