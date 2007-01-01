В Калужской области потратят 700 миллионов рублей на новый транспорт

В 2025 году Калужская область получит 700 миллионов рублей на обновление подвижного состава за счёт средств, высвобождённых при списании задолженности по бюджетным кредитам. Из них 200 миллионов направят на закупку автобусов и 500 миллионов - на приобретение троллейбусов, рассказала заместитель губернатора Ольга Иванова.

Дополнительно из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей в поддержку муниципальных перевозчиков. Средства получили Бабынинский, Барятинский, Жуковский, Ульяновский, Юхновский, Хвастовичский районы и город Обнинск.

10 сентября губернатор региона вручил представителям муниципальных транспортных предприятий ключи от 16 новых автобусов ПАЗ Вектор. В декабре Обнинску будут переданы ещё 4 автобуса большого класса. Кроме того, в рамках льготного лизинга в 2025 году в Калугу и Обнинск поступит 30 новых автобусов среднего и большого класса.