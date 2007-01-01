Афиша Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калужской области потратят 700 миллионов рублей на новый транспорт
Авто и транспорт

В Калужской области потратят 700 миллионов рублей на новый транспорт

Дмитрий Ивьев
11.09, 09:37
0 257
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 2025 году Калужская область получит 700 миллионов рублей на обновление подвижного состава за счёт средств, высвобождённых при списании задолженности по бюджетным кредитам. Из них 200 миллионов направят на закупку автобусов и 500 миллионов - на приобретение троллейбусов, рассказала заместитель губернатора Ольга Иванова.

Дополнительно из областного бюджета выделено 200 миллионов рублей в поддержку муниципальных перевозчиков. Средства получили Бабынинский, Барятинский, Жуковский, Ульяновский, Юхновский, Хвастовичский районы и город Обнинск.

10 сентября губернатор региона вручил представителям муниципальных транспортных предприятий ключи от 16 новых автобусов ПАЗ Вектор. В декабре Обнинску будут переданы ещё 4 автобуса большого класса. Кроме того, в рамках льготного лизинга в 2025 году в Калугу и Обнинск поступит 30 новых автобусов среднего и большого класса.

Новости по тегу
область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZvMnFiVGlhL0YwK1hIMmY4ZksxUEE9PSIsInZhbHVlIjoiQjdDL2toU0pDTkhSTWQ0M2Yrb083cHlEeTNINlFYK1A4VGF1OXQ0V3VRditNbVlZN3lkdW9JckxFQldDdXdSZ3dEYkZ3QUZMTHpCVzZTTzVoc2RCa04za2JEK0JXSGJ5UWplZ2htUXhoUW80WHNRTzVQYzdTVTc2ZW9lRjZLcW1ObS9xTDVDUTdwL1RHUnd1c0NLSlVFdFp3RFZhdjRPMHg2Mld6L2hJRXQ5eVR0OFpDMkZLV3EyeWVOWDVBcGYzOTRPQkMydWVNbmVWZXU2WW9pRUVJVzFpbWkwcmRDRG4rVjJqQlloOHNRVmI3bnJwK0NhbVJVVWltUXN2blVSdlcwdHdUeWVRNlJWSTRiaStUWC9QeExobmthNE0rOU8ycEhWY3luQVMxZWRISksvMFdHZjRWNk92SmdReDdVM2d4dDFJblE4NUxYZHdLZUxVVXVuNjZERVJRekpoQ083T3ZWVkVHelJBc3laZmpyZ1g4ZVhrTWJtRjl0SjlZSEdpSW0xL0ZPZk1EczBBUmZucFZ0bnNtQVYwRUFpZE1FVTJvU3AwdEE5bjhncUwyUzZHQ0UzemhENEVVK2I5QnBqQyIsIm1hYyI6ImNkMTA2NTMyZmE2Y2NhZjE1NGFjY2YyYmM1YzU1OWQ4MjEwMjRkNzA0Mzc4YmQzOThhNWYzYzJhNWRlYTcwZTEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjdyV0xqNmNDQW1saWtPcHNtbnJGUlE9PSIsInZhbHVlIjoiSnoyb1NjZnhBNlJEQzZOWGZ2dWhqeXRYNi81aU1lNE9nb25FWFBpaTV2eWNhSHllTUxySlRPcTdWb3hvQzRubDVOMm5kZ2kwTzUwemU0VlNGS0JVRnozSnFqY1FhYVU2bEM1ZWZuWWNuVG55TDVSWGRSa2VrNGNJMjArN0wyZlptZmw3NVJZY3J5TnhpcGhXQnhjS2QwOTRFa2IrM2pVYzRxM2ZINFFwVUpBUUIyUXozeDUzWnFudEFUNlM3cENlM3I2cDQ4dWtGekFIWUpLZGN1TXlYUXdZVzg2cjFGQTR4R0ljc3N0dUU5dWoyeXUrMkthOG5wSDFNQnVhWUlpZjNYV0FpNEJZbW81Sy9mcUlFUzJZS1dFS3NrTlhjY2N3OTlHWmpMaGJoVnIzWDZIajE3WmlJTHpkVmlYNVZmc3NYNUI0c3lTV2Uwc0hvdnc5VFpyMUNKOTI4dlFJNmFiMi9tbzB3eGRGRU1tK1VrVGxnZG1QZ2VwdFpIT3ZzTC9GalErYU00VjdVcTBBNjl4WHR0b2tRYzR4cG54a3BmY2FkWW5HMUNtbU1abndaV3NvNWMyYUJIZW1BRzZXaTlhaFcvZVQ2U1Rib2RtdUx5eVU1SmhrWFVtaDk1c3BXSVFyTTZqQTloV3lEWWc3QmFBQUhFYmpZSVNDc08wVi9ZemF0NkpYeTV6dndLSkgvVFcvYy8rU00wWW5UQVVreEZsM0p3T1AyeTRjY1BRcW94YmpuUnZOZm8zd3FtM2JTdWdtYVorWjRqSWttNk1PRE1JTkQrenZkbVpMdVVDOUl6cjhZaVNGaXpra05XYjlJa0U0SEFOMUNTUDVoYjdKUXhLSCIsIm1hYyI6Ijc0OTdjZDljOGQxZmEzNTZiMTAzODk1NGJiOGY3N2FiMGYwYTlmMjNkMjc2MDU4NTAyODJjODRlZjIwNTc3MDMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+