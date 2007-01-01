Афиша Обнинск
Новость дня Авто и транспорт

В Калугу привезли первый новый троллейбус

Дмитрий Ивьев
10.09, 15:22
Это одна из 34 машин, которые в ближайшее время поставят в областную столицу, сообщил в среду, 10 сентября, городской голова Дмитрий Денисов.

Деньги на них были выделены областным правительством.

Новые троллейбусы низкопольные. У них есть возможность автономного хода до 20 километров.

- Мы навели справки об этих машинах в тех городах, где они уже используются – Туле, Владимире и других, - заявил Денисов. - Везде положительные отзывы. Но это не повод расслабляться. Качество будем контролировать очень внимательно!

