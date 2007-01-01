Афиша Обнинск
+19...+20 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Авто и транспорт В Калуге на Старом Торге водителям передали 16 новых автобусов
Авто и транспорт

В Калуге на Старом Торге водителям передали 16 новых автобусов

Дмитрий Ивьев
10.09, 14:19
0 708
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Церемония прошла утром в среду, 10 сентября, с участием губернатора Владислава Шапши.

Эти автобусы будут обслуживать пассажиров в Бабынинском, Барятинском, Жуковском, Юхновском, Ульяновском и Хвастовичском районах.

Директор Бабынинского АТП Николай Витчинов отметил большую разницу между этими автобусами и старыми ПАЗами.

- До конца года еще поставим в муниципалитеты новый транспорт, - заявил Шапша. - В том числе первую партию троллейбусов для Калуги.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
3 оценили
67%
0%
0%
0%
0%
33%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImRudVhmb0VoYjN3a0E5dkdqbExlM3c9PSIsInZhbHVlIjoiRmlkbXhleE0yeENCNmJhaWhNbmFtVzZtTUduS24xVExVWFB4UW1ENHJpNmZyM2JtWlA3MmRsZm5wcHM4b2I2czVPSmN1SEtncCtuWFZBckEvOUM5RlhVN3VFYWp5Z0JoWXVjVnJxOUNhNTBZR0dIRktoUGYwMXh5cXI0TXEvMTd5aVdja3dmWTlRVFpNQkVNTENDbXBTVVpwVjNxQ0wwUEdhZmtiLzlOMXRmR1JYQ1diM21YMWlCY2ZJb083Y1RMNStDay9TOHNFdGFhZDRxVjlraEpzQzF3S2dUUGVFdW43MVM4dmVVNDJsQmpvNG9lQXUrMWRQRFF2cHhtUXBSSWJkMGRoOFhYUHplQkdOVjJnMU8yQVh0U2g0cmJvU1JkZ3dhTTFHeklabDRRbEhLUWFuNHk0WitJUUlVandxdldkckhOckVvWUsrNWdyRzNCQlFMbTM3ckpTSnFtclJrbW56Y3VNU0J2QzBrRVloQXBVMGtsT3NxNnAwUWlSclpXeFE4c0w0ZFFwRkdmZHdyVXQ0VkN1eC9ZdkdSRWRRR3BhemprOTNtK3l0a3pRTXUvcEZ3eXlXRXJ2RWkvMXpQSiIsIm1hYyI6IjMxNzYyOTU0M2Y2MGExMjRjM2FjNTFhMmVmNThjMDM5NGVlZjZlMmEyOWY1ZjEzZWFiODI0MzYyOTQ4MTdkMGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imo0TkJNMWJRWE4vb0N3N0s2TURMdHc9PSIsInZhbHVlIjoiL2lXbEp0ZUtjUFdndlFmOW9DanR6b3cybUNCTEdNeFZZNXVMM2tXSEVlSzRWTUg0N0lscExKY3NmaUpJR0FTT3U4ZUp2Sk9ISlJ1dFV3dHJhRkhicWpxUFhaam93YUJEaTBTTmRhUzNnWVp5YjlZV0FnaVFTeW9Ob0g4dmJSUnMwYkl1NnMwSEhOSkY4dkgzcVlqMUVMUnBJZGpCbWJWdUhYUVQ0WjFjaGp2eDFIQlJzQ2h5K2JUd1dUR3BsQTJ0aG9DSWtqVmhVbzZRejV2WjNNcWoxdFpkZmU2b25BMVgwL2xhbzVxTXhxVlJZNzRzMnM5a1VwMWNsaERNS0hkWU5WdE9TVDA3U2dwYndBZUVDa3VHK0RKaWhNYU9ONUNmL1YzcU14Z0YzaHR5ZEN4c2ZqUGFyajMyL0hJN0UyWXVLRWVhZnFrcHM2ZUtuUFNJemhVRmhnTGJIK05XY0NHYm1VZHFaMFZZQWtib1NQU2E0TUZOdVZrTnhSNW1KNGsyODNMTktUeDRJZG1VTzJ3SER3cVpaWjZZNjZuekY3WVBwdmRBaDFFcDdncWtOMDNucXBESmxZR0kyUldQVmdxV002enNwRU9rekc1SWg0VHg2aUxiNGRNY2tpUG9DcEFubUpMZ00xekR6L2t4eXA4clRKejlhK0tQaEpMZXY2OC9oYTR4cE9heE9HbDJPV25EbzVQWWtuZGFZcXVSb2ptdzZBVC9YY0xpUmNsNEE4SnA1MTR3MlpQL2FNeVA0Rlp4MjBGWTd1Z2p2SEgxTkJDSnJPZ2JuOTdxRndmTnpXZVIxRzJkL3Ira24vUk42cm92M0RiMy9OWFJuQWxpN0J3ZiIsIm1hYyI6ImI5ZjYzZmJlNTI3MTU5MmMyMmYwMjMwNjUxNzhhNzQ5M2FjMTExZjkzY2I1OWQ5YTU2OWQxM2Y0OWI5MzI3OTciLCJ0YWciOiIifQ==
18+