В Калуге на Старом Торге водителям передали 16 новых автобусов
Церемония прошла утром в среду, 10 сентября, с участием губернатора Владислава Шапши.
Эти автобусы будут обслуживать пассажиров в Бабынинском, Барятинском, Жуковском, Юхновском, Ульяновском и Хвастовичском районах.
Директор Бабынинского АТП Николай Витчинов отметил большую разницу между этими автобусами и старыми ПАЗами.
- До конца года еще поставим в муниципалитеты новый транспорт, - заявил Шапша. - В том числе первую партию троллейбусов для Калуги.