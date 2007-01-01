Городской голова Калуги в час пик проехал на общественном транспорте

Утром в среду, 10 сентября, Дмитрий Денисов, как поручил ему накануне губернатор, с Калуги-1 на маршрутке №31 отправился к областной больнице в Анненки.

Чиновник заметил, что прождал на остановке 18 минут, но другие пассажиры говорили, что ждать частного перевозчика иногда приходится и 30 минут.

- Но есть и другой вариант – проехать от вокзала Калуга-1 до Анненок через центр с пересадкой. Сначала на муниципальном автобусе №29 от вокзала до сквера Медсестёр (интервал 5-10 минут), затем на муниципальном маршруте 20Л от сквера Медсестёр до областной больницы, - подчеркнул Денисов.

По его словам, в Калуге разрабатывается бесшовная и полностью бесплатная пересадка с автобуса на автобус в течение определённого времени.

- У калужан будет возможность заплатить один раз, а воспользоваться сразу двумя маршрутами. Наши специалисты работают над этим, - заверил чиновник. - Ещё один вопрос на вчерашнем эфире Владислава Шапши касался работы 41 маршрута (сквер Мира – Ждамирово). Автобусов на нём действительно не хватает. Но до конца года мы получим очередную партию новых автобусов, большую часть из которых как раз направим на 41-й маршрут.