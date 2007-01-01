Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области ремонт моста завершится в октябре

Дмитрий Ивьев
10.09, 10:00
Работы идут на мосту через реку Грязна на дороге Козельск – Киреевское – Чернышено – Юрино – граница Тульской области в Козельском районе.

- Ведутся работы по укреплению монолитным бетоном откосов насыпи, разборке временного моста и подходов на временной объездной дороге, - пояснили 10 сентября в «Калугадорзаказчике». - Движение осуществляется по основному мосту.

Протяженность моста составляет почти 47 метров. С прошлого лета дорожники приступили к работам и планируют завершить их до конца октября 2025 года

