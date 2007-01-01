Афиша Обнинск
Авто и транспорт

В Калужской области нашли завышенные цены на бензин

Дмитрий Ивьев
09.09, 21:10
Проблема резкого роста стоимости на некоторых АЗС региона в последние недели поднималась во время прямого эфира, который провел в соцсетях губернатор Владислав Шапша.

Люди пишут, что некоторые заправки подняли стоимость 92-го бензина до 75 рублей за литр.

Как отметил губернатор, в некоторых случаях владельцы заправок были неправы.

Цены на единственной заправке в Ульяново проверил Калужский УФАС. Они оказались завышены.

- Вопрос будет в центре внимания, - обещают власти.

