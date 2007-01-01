В несколько районов Калуги запустят новые автобусы
Проблема общественного транспорта в областной столице обсуждалась на прямой линии, которую 9 сентября провел губернатор Владислав Шапша.
До конца 2025 года обещают закупить автобусы для микрорайонов Турынино и Ждамирово.
Также в планах у Калуги оптимизировать маршрутную сеть в сторону Грабцево и Бушмановки.
Напомним, также губернатор поручил городскому голове Калуги Дмитрию Денисову отправиться на вокзал Калуга-1, чтобы оттуда на общественном транспорте добраться в Анненки и поделиться своими впечатлениями.