В несколько районов Калуги запустят новые автобусы
В несколько районов Калуги запустят новые автобусы

Дмитрий Ивьев
09.09, 20:55
Проблема общественного транспорта в областной столице обсуждалась на прямой линии, которую 9 сентября провел губернатор Владислав Шапша.

До конца 2025 года обещают закупить автобусы для микрорайонов Турынино и Ждамирово.

Также в планах у Калуги оптимизировать маршрутную сеть в сторону Грабцево и Бушмановки.

Напомним, также губернатор поручил городскому голове Калуги Дмитрию Денисову отправиться на вокзал Калуга-1, чтобы оттуда на общественном транспорте добраться в Анненки и поделиться своими впечатлениями.

