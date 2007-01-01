В Калуге до конца года утвердят проект альтернативной дороги в Турынино
Об этом во вторник, 9 сентября, во время прямого эфира сообщил губернатор Калужской области Владислав Шашпа.
Жители района задали соответствующий вопрос на странице главы региона в ВК.
Из-за отсутствия альтернативного проезда из-за аварий или снегопадов там образуются гигантские пробки.
Обсуждение дороги идет уже не один год. Ранее городские власти заявляли, что второй выезд на обход города должен появиться в 2025-м, однако планы поменяли.
Дорогу собиралось построить частное предприятие, расположенное в микрорайоне.